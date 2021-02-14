В Барнауле полицейские задержали мужчину, который вырвал пакет из рук девушки

В Барнауле 24-летнего молодого человека задержали по подозрению в открытом хищении чужого имущества. Об этом рассказали в региональном МВД.

"20-летняя заявительница сообщила сотрудникам полиции, что накануне вечером, когда она возвращалась по улице Ползунова краевой столицы домой, неизвестный молодой человек выхватил у нее из рук пакет и с похищенным имуществом в руках быстро скрылся из вида. В пакете находилась дорогостоящая косметика, вещи, зарядное устройство для смартфона. Сумма причиненного ущерба составила около десяти тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. а похищенное имущество вернули потерпевшей.

Ранее сообщалось, что директор продуктового магазина в Бийске обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам женщины, с прилавка похитили свиную рульку, копченые колбасы, мясо и сыр почти на 20 тысяч рублей.