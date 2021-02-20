Барнаул присоединился к акции "Защитим память героев"

В рамках Всероссийской акции "Защитим память героев" в Барнауле приводили в порядок памятные места, мемориалы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Активисты провели акцию во всех районах Барнаула, а также в поселке Лесном, селе Власиха и поселке Новомихайловка.
"В День защитника Отчества, 23 февраля, пройдут торжественные церемонии возложения цветов к памятным местам как символ всеобщей памяти и дани уважения миллионам людей, не вернувшихся с самой страшной в истории человечества войны", – говорится в сообщении городской администрации.
Комментарии
Почему в рабочий день? Активисты на зарплате? И от кого защищают? Кстати, как-то неграмотно звучит "память героев" - может быть, лучше всё-таки "память о героях"?
тоже первый вопрос: От кого? Кто посягает на память?
это уже походит на манию преследования одно престарелого гражданина из дворца
ЕР на знамени победы хочет выехать на выборах, обманув детей и внуков победителей.
А как это соотносится с тем, что власти используют несчастного ветерана в качестве дубины, которой бьют оппозиционера? А вдруг дед помрёт? Тогда на подсудимого всё и повесят. Вопиющее лицемерие!