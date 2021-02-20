Барнаул присоединился к акции "Защитим память героев"

В рамках Всероссийской акции "Защитим память героев" в Барнауле приводили в порядок памятные места, мемориалы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Активисты провели акцию во всех районах Барнаула, а также в поселке Лесном, селе Власиха и поселке Новомихайловка.

"В День защитника Отчества, 23 февраля, пройдут торжественные церемонии возложения цветов к памятным местам как символ всеобщей памяти и дани уважения миллионам людей, не вернувшихся с самой страшной в истории человечества войны", – говорится в сообщении городской администрации.