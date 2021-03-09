Любителя наркотиков сняли с поезда Барнаул – Нижневартовск

32-летний житель Ишима на поезде Барнаул – Нижневартовск приехал прямиком в руки правоохранителей. Транспортная полиция нашла у мужчины гашишное масло.

Ишимец прибыл на станцию Сургут. При досмотре стражи порядка нашли у него пакет с коричневым веществом. Экспертиза показала, что это масло каннабиса (гашишное масло) весом более 43 граммов.

Как рассказал задержанный, он приехал в Сургут на заработки, а наркотик вез для личного употребления. При этом выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Ишимцу грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СО Сургутского ЛО МВД России на транспорте.