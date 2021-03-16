С 18 марта возобновят кешбэк за отдых в Алтайском крае

Жители России с ночи на 18 марта могут получить кешбэк за отдых внутри страны на новых, улучшенных условиях. Программа распространяется и на Алтайский край.

"Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня, — рассказала журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова (цитата по ТАСС). — Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня".

Минимальная продолжительность тура составляет две ночи, максимальный размер возврата – 20 тысяч рублей.

Отдыхающие при соблюдении условий получения компенсации, в том числе оплаты услуг картой "Мир", смогут вернуть до 20% от стоимости услуг туроператоров и гостиниц, но не более 20 тысяч рублей. Со списком партнеров программы можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф.

Напомним, правительство выделит еще два миллиарда рублей на реализацию нового этапа программы туристического кешбэка.