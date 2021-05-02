Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Диагноз подтвердился у одного жителя города Горно-Алтайска и у двух жителей Майминского района. а весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16824 случая заболевания. Больше всего зараженных зарегистрировали в Горно-Алтайске - 5508 человек.
Также за прошедшие сутки выздоровели три пациента. По данным на 2 мая, за весь период в регионе выздоровели 16518 человек.
Всего проведено 202167 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 209 проб.
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