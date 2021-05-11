Новая версия бизнес-седана: барнаульцев приглашают на презентацию Toyota Camry

Презентация обновлённой Toyota Camry состоится 15 мая 2021 года в "Тойота Центр Барнаул". В программе мероприятия – тест-драйв, фотозона и интерактивные площадки, вкусные угощения и ароматный кофе от одной из лучших кофеен города, а также подарки от дилерского центра и партнёров. Начало в 13:00.
Новая Toyota Camry отличается мощным и экономичным двигателем и автоматической трансмиссией. Оценить впечатляющую динамику можно на тест-драйвах, которые пройдут 15 и 16 мая. Всем участникам тест-драйвов гарантированы подарки, а также участие в розыгрыше в Instagram, который проведут в понедельник, 17 мая.
Регистрация на мероприятие по телефону: +7 (3852) 23-23-23 или по ссылке. Вход свободный.
Партнёры: компания StarLine, ВТБ Лизинг, Good Stripes.
Тойота Центр Барнаул
Адрес: Павловский тракт, 164а
Тел: +7 (3852) 23-23-23