Депутат АКЗС и его водитель находятся в больнице после жуткого ДТП

Депутат АКЗС от партии "Единая Россия" и гендиректор Бочкарёвского пивоваренного завода Вадим Смагин и его водитель проходят лечение в одной из больниц Барнаула после аварии, в которой погибли два человека.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, парламентарий находился на пассажирском сиденье во время ДТП.

"Смагин Вадим Петрович вместе с водителем направлялся со стороны Бийска в Барнаул в служебную командировку на заседание фракции партии и аграрного комитета", – уточнили на Бочкарёвском пивоваренном заводе.

Компания также выразила глубокие соболезнования семьям погибших.

Обстоятельства столкновения Land Rover народного избранника с Mitsubishi Outlander устанавливают правоохранительные органы.

По информации от источников, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу, по которой двигался Land Rover. В результате возможный виновник аварии и его пассажир погибли до прибытия медиков.