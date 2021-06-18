День города в Барнауле посвятят присвоению звания "Город трудовой доблести"

Первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 291-й годовщины со дня образования Барнаула прошло в городской администрации. Проведение мероприятия напрямую зависит от эпидемиологической ситуации.

"Дата его проведения пока не определена. Подготовка к празднованию идёт в плановом режиме, однако при необходимости в план мероприятий будут внесены соответствующие коррективы", – рассказал замглавы городской администрации Александр Артемов.

Главной темой празднования Дня города в этом году станет присвоение звания "Город трудовой доблести". Улицы украсят тематическими баннерами и флагами. Основными территориями для оформления станут главные проспекты и улицы города, въезды в столицу края, городские площади и парки, места проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что жители Барнаула определят, где будет установлена стела в честь присвоения городу почётного звания "Город трудовой доблести". Высказать свои предложения горожане могут на платформе обратной связи (ПОС), а также через городскую интернет-приёмную на официальном сайте Барнаула. Проголосовать можно до 1 июля.