Глава Алтайского края пройдет вакцинацию от коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение записаться на прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
"Виктор Томенко переболел ковидом в конце прошлого года и у него сохранялся иммунитет. Теперь врачи рекомендовали сделать прививку, — уточнил представитель региональных властей. — По словам Виктора Томенко, вакцинация — единственный способ защитить себя, близких и остановить распространение инфекции".
Напомним, о том, что Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября 2020 года. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение.
Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса. 9 октября региональные власти сообщили, что Томенко выписали из больницы.
Комментарии
показуха?!
Для тех кто переболел в прошлом году, но тест брать отказали.
ага
ну-ну
Вакцинация через рубашку, как губернатор волгоградской области.
рассказывайте нам тут.
и что самое интересное, и ведь поверят))))
Записался ,,? А то мы с мужем записываемся на эпиваккорону уже с мая месяца И перед тем как нам ехать на прививку она почему то заканчивается Может надо обратиться в минздрав России или в прокуратуру