Глава Алтайского края пройдет вакцинацию от коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение записаться на прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"Виктор Томенко переболел ковидом в конце прошлого года и у него сохранялся иммунитет. Теперь врачи рекомендовали сделать прививку, — уточнил представитель региональных властей. — По словам Виктора Томенко, вакцинация — единственный способ защитить себя, близких и остановить распространение инфекции".

Напомним, о том, что Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября 2020 года. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение.

Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса. 9 октября региональные власти сообщили, что Томенко выписали из больницы.