Бывшего ведущего агронома и госинспектора алтайского Россельхознадзора осудят за взятки

Бывшего ведущего агронома Алтайской испытательной лаборатории ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" и госинспектора карантинного фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай осудят за взятки. По данным следствия, в 2019-2021 годах обвиняемые частями получили более 3,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, за два года директор одной из компаний Барнаула через посредника передал агроному и инспектору ряд взяток.

Деньги предназначались за оформление и выдачу заключений и фитосанитарных сертификатов, которые обеспечивают соответствие зерновых культур требованиям при вывозе из страны. При этом должностные лица не проводили отборы проб, их исследование и экспертизу.

Кроме того, следствием доказаны еще два эпизода получения средств на общую сумму около 45 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину в содеянном. Следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд. Кроме того, на имущество агронома был наложен арест на сумму более 1,2 млн рублей.