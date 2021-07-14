Россиянка за деньги сняла порноролик со своей шестилетней дочкой

Жительница Ростовской области за деньги сняла порнофильм с участием шестилетней дочери. Об этом сообщает Telegram-канал "Че по Ростову?".

Ролик сексуального характера ей заказал 61-летний житель Ростова-на-Дону. По версии следователей, мужчина предложил 27-летней жительнице села Новотроицкого вознаграждение за видео, где она совершает действия сексуального характера с шестилетней дочкой. Женщина согласилась, записала ролик с ребёнком и отправила его заказчику.

В отношении заказчика видео и исполнителя возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера с участием малолетнего. Оба взяты под стражу.