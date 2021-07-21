Ростехнадзор нашёл виновных в обрушении трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

Специалисты завершили расследование обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Об этом сообщает "Банкфакс".
"Ростехнадзор" установил, что ответственность за это лежит на дочерней компании "СГК" АО "Барнаульская генерация".
Из-за эксплуатации трубы в температурно-влажностном режиме образовывался конденсат, материалы конструкции старели, а в месте разрушения со временем снизилась прочность ствола.
Все эти проблемы должны были устранить вместе с ремонтом, однако качество его оставляло желать лучшего. Техническое состояние объекта не контролировалось, а конструкция не восстанавливалась.
Её не усилили даже после признания трубы на ТЭЦ-2 ограниченно-работоспособной в 2020 году.
Напомним, дымовая труба на ТЭЦ-2 частично обрушилась 11 апреля. Обломки повредили систему топливоподачи к котлам. Часть потребителей теплоцентрали переключили на снабжение ТЭЦ-3, ещё часть – к районной водогрейной котельной. В городе ввели режим повышенной готовности. Позднее Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба") по факту обрушения конструкции.
Комментарии
У каждой проблемы есть своя фамилия. А кто на этот раз понесет персональную ответственность в том числе финансовую?
21.07.2021 18:45
Алтайский
Фамилие - Трубный, советский - дерзайте. Л.И. или Андропова уже поздно привлекать.
Долго вчитывался в статью искал фамилию может должность виновного и нашел ответа, общие слова . Российская журналистика, зато заглавие было мног обещающим
Если там будет 50 труб, а не будет отопления вот это проблема. Сейчас трубы нет, а отопление было, что уже хорошо
Ну главное никто не погиб и отопление было... все равно виновники советские уже отвечать не будут...