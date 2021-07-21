Ростехнадзор нашёл виновных в обрушении трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

Специалисты завершили расследование обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Об этом сообщает "Банкфакс".

"Ростехнадзор" установил, что ответственность за это лежит на дочерней компании "СГК" АО "Барнаульская генерация".

Из-за эксплуатации трубы в температурно-влажностном режиме образовывался конденсат, материалы конструкции старели, а в месте разрушения со временем снизилась прочность ствола.

Все эти проблемы должны были устранить вместе с ремонтом, однако качество его оставляло желать лучшего. Техническое состояние объекта не контролировалось, а конструкция не восстанавливалась.

Её не усилили даже после признания трубы на ТЭЦ-2 ограниченно-работоспособной в 2020 году.

Напомним, дымовая труба на ТЭЦ-2 частично обрушилась 11 апреля. Обломки повредили систему топливоподачи к котлам. Часть потребителей теплоцентрали переключили на снабжение ТЭЦ-3, ещё часть – к районной водогрейной котельной. В городе ввели режим повышенной готовности. Позднее Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба") по факту обрушения конструкции.