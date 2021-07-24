Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов 26 июля посетит Алтайский край. Политик проведёт несколько встреч с населением в Новоалтайске и Барнауле, обсудит предвыборную повестку с местными партийцами. Кроме того, запланирована встреча с губернатором региона Виктором Томенко, сообщают источники amic.ru.
Последний раз Миронов был с официальным визитом на Алтае летом 2016 года. Это произошло в канун парламентских выборов, как и в нынешнем году. Добавим, что в 2021 году эсеры стали одними из главных политических хедлайнеров в крае. В первую очередь партия отметилась несколькими "трансферами" на выход (Владислав Вакаев, Елена Речкова), в то же время произошло и усиление (Евгения Боровикова, Руслан Курасов, Кирилл Конев).
Кстати, две недели назад Сергей Миронов уже побывал с визитом в Сибири – в Новосибирской области. Эсер встретился с жителями села Плотниково, рядом с которым планируют построить мусорный полигон и мусороперерабатывающий завод. Также Миронов провёл переговоры с губернатором региона Андреем Травниковым.
Отметим, за последние несколько недель Алтайский край посетило несколько знаковых федеральных политиков. Среди них лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Комментарии
Ну если встречается с губернатором, значит в одной компании с единоросами, что тут непонятно.
Последний раз Миронов был с официальным визитом на Алтае летом 2016 года. Это произошло в канун парламентских выборов, как и в нынешнем году
кроме как перед выборами никто не шевелится особо
Что хорошего сделал для людей? Повышение пенсионного возраста одобрил?
Выступал за поправки к Конституции.
Для народа они делают только плохое. В СССР одна партия и сейчас одна только собрана из Лоскутов.
Сбитый лётчик
Единственная партия, которая в случае победы обещает вернуть пенсионный возраст обратно. От коммунистов это как то было не слышно, хотя было бы логично. Если подавляющее большинство даже при условии фальсификаций наберут коммунисты и эсеры, пенсионный возраст вернут обратно.
Еще они в случае победы предлагают ввести базовый доход для каждого гражданина России в размере 10 тысяч рублей ежемесячно от нефтегазовых ресурсов. Как у саудитов. Не проголосуем, не узнаем, врут или нет. Никто другой этого даже близко не предлагает
Миронов там уже так, типа организатор, с ними в блоке идет партия "За правду", там интересней Михеев и Прилепин
Это хорошо что эти хедлайнеры отметились трансферами и при этом произошло усиление.
в размере 10 тысяч рублей ежемесячно от нефтегазовых ресурсов.
Зачем футболисту с зарплатой 30 миллионов еще 10 тысяч, лучше у кого зарплата до 20 тысяч от футболиста 10 тысяч переадресовать
Ну выхухоль и выхухоль, ну натуральный, не отличишь.
Там все выхухоли, но пенсионный обратно вернуть только этот предлагает
в размере 10 тысяч рублей ежемесячно от нефтегазовых ресурсов.
Маловато будет, от нефтегазовых ресурсов то. А за прошлые годы вернуть, что отдельные персонажи по карманам тырили народное достояние?
А вообще то Миронов, зная, что не победит (училки в комиссиях сфальсифицируют результаты), мог бы и побольше обещать. Например бесплатную газификацию во все села под ключ, с покупкой газового оборудования в дом. По 50 тыс. долларов на счет в Швейцарии каждому новорожденному, по 100 тыс. руб ежемесячно каждому гражданину РФ от продажи нефти, глядишь и выстрелили бы выборы в его сторону.
гость
Там все выхухоли
Да ты на его фото посмотри!
но пенсионный обратно вернуть только этот предлагает
А я помню, как он на выборы президентом себя предлагал, в тельняшке, в беретке, типа свой в доску Серега десантник, голосуйте.
А вообще то Миронов, зная, что не победит (училки в комиссиях сфальсифицируют результаты
Училки тоже хотят десятку к зарплате. Так что не факт
мог бы и побольше обещать
Так все могли бы побольше обещать, никто больше не обещает даже 10 тысяч. И пенсионный обратно не обещают. А могли бы
справедливости нет и не было--от одного названия надо бежать как можно дальше-они давно среди народа--ничего,кроме обещаний,===свободы ребятки-летите в небо...
Там от всех бежать надо, разница, что эти хотя бы предлагают снизить пенсионный возраст и ввести базовый доход каждому, а другие обнаглели до такой степени, что этого даже и не предлагают
понижения пенсионного возраста не будет-это всемирная закономерность(Китай уже планирует это)- поэтому , хочешь на пенсию раньше работай там, где такую пенсию дают
Будет, не будет, никто не знает, только нет никакого смысла голосовать за тех, кто говорит, что точно не будет
Вообще нет смысла голосовать за тех, кто обнаглел настолько, что даже перед выборами ничего не обещает
Обещать, не значит жениться. Оценивать надо по делам, дел не видно.
Дел не видно ни у кого, но другие мало того, что ничего не делают, но и ничего делать даже уже и не обещают
Да ты на их фото посмотри! Такие же
Да вот не скажи, там они разные, кто свинья, кто хомяк, кто крыса, кто бегемот, кто носорог, а выхухоль один, не зря его так прозвали.
Ты просто выхухоля не видел, а у меня почтовая марка есть с выхухолем, я как услыхал, что его так называют, долго смеялся, 100% сходство.
Так все могли бы побольше обещать,
А зачем им обещать? они и без обещаний 146% наберут.
кто свинья, кто хомяк, кто крыса, кто бегемот, кто носорог
И никто из низ пенсионный снизить не хочет. И базовый доход платить
А зачем им обещать? они и без обещаний 146% наберут
Если учителя им 145 % накинут. А если учителя захотят базовый доход получать, то могут и не накинуть
Едросы настолько обнаглели, что даже не обещают обещать. Ничего не делают, кладут на свои же законы. Откровенно вредят, сносят памятники архитектуры, общественно значимые объекты, набивают карманы никого не стесняясь. А те, кто должны надзирать за соблюдением законов, просто получают прокурорскую зарплату ничего не делая. Их все устраивает.
Ага, обещает он что-то ... Помнится даже когда он сам на президентских выборах шёл кандидатом, то в своих выступлениях агитировал не за себя, а за другого кандидата.)))))) Спойлерство по жизни его кредо.
Сейчас примерно тоже самое, с ним партия "За правду" идет, более перспективная
Сбитый лётчик
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Да он даже и взлетал.