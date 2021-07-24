Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов 26 июля посетит Алтайский край. Политик проведёт несколько встреч с населением в Новоалтайске и Барнауле, обсудит предвыборную повестку с местными партийцами. Кроме того, запланирована встреча с губернатором региона Виктором Томенко, сообщают источники amic.ru.

Последний раз Миронов был с официальным визитом на Алтае летом 2016 года. Это произошло в канун парламентских выборов, как и в нынешнем году. Добавим, что в 2021 году эсеры стали одними из главных политических хедлайнеров в крае. В первую очередь партия отметилась несколькими "трансферами" на выход (Владислав Вакаев, Елена Речкова), в то же время произошло и усиление (Евгения Боровикова, Руслан Курасов, Кирилл Конев).

Кстати, две недели назад Сергей Миронов уже побывал с визитом в Сибири – в Новосибирской области. Эсер встретился с жителями села Плотниково, рядом с которым планируют построить мусорный полигон и мусороперерабатывающий завод. Также Миронов провёл переговоры с губернатором региона Андреем Травниковым.

Отметим, за последние несколько недель Алтайский край посетило несколько знаковых федеральных политиков. Среди них лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.