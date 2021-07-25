Морякам ковид не страшен? В Петербурге толпы вышли на празднование Дня ВМФ

Толпы жителей Санкт-Петербурга вышли на набережную, чтобы посмотреть праздничный парад в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает издание "Подъём".

Отмечается, что проезд по набережной был перекрыт, но проходу пешеходов полицейские не мешали.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что праздник пройдёт без зрителей из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом.

Напомним, что участников парада поздравлял лично президент России Владимир Путин.

Ранее в Санкт-Петербурге прошёл традиционный праздник для выпускников "Алые паруса". Отменять мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации не стали.

В результате на улицы города вышли тысячи выпускников. Пришедших даже не оповещали о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию.