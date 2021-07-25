Морякам ковид не страшен? В Петербурге толпы вышли на празднование Дня ВМФ

Толпы жителей Санкт-Петербурга вышли на набережную, чтобы посмотреть праздничный парад в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает издание "Подъём".
Отмечается, что проезд по набережной был перекрыт, но проходу пешеходов полицейские не мешали.
Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что праздник пройдёт без зрителей из-за тяжёлой ситуации с коронавирусом.
Напомним, что участников парада поздравлял лично президент России Владимир Путин.
Ранее в Санкт-Петербурге прошёл традиционный праздник для выпускников "Алые паруса". Отменять мероприятия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации не стали.
В результате на улицы города вышли тысячи выпускников. Пришедших даже не оповещали о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию.
Комментарии
Сейчас в Питере, но на праздник не ходил. И дело не в ковиде, просто надоело. А масочный режим здесь повсеместно не соблюдается. Те, кто из Барнаула, сразу выделяются ношением масок. ))
Но на входе в метро стоят и проверяют наличие масок, в автобусе никто не требует её надевать, в магазине даже на кассе не требуют ее наличия.
В масках был только экипаж, фрегата Индийских ВМФ. И куда смотрит Роспотребнадзор? Лицемеры.