Такой день. Подорожание ЖКХ и возвращение алтайского солдата

Несмотря на снижение активности клещей, от их укусов за неделю в Алтайском крае пострадали 147 человек. С начала эпидсезона в регионе зафиксировали 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, 3 – иксодовым клещевым боррелиозом. Пять человек, среди которых один ребёнок, заразились клещевым энцефалитом.

С сентября 2021 года из-за новых правил городского благоустройства барнаульцы станут больше платить за ЖКХ. Депутат Барнаульской гордумы и директор УК Дмитрий Ильиных рассказал, что причиной для повышения тарифов станет изменение, из-за которого управляющим компаниям придётся убирать территорию в радиусе 10 метров от любого дома.

В Алтайский край после длительной реставрации вернулся уникальный экспонат, найденный в 2014 году в Тюменцевском районе. Меч скифов займёт своё место в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Сбежавшего из воинской части под Воронежем алтайского солдата-контрактника нашли. Молодой человек вернулся в часть самостоятельно. Где он был всё это время, пока неизвестно.

Воспитанник алтайского футбола Александр Ерохин, выступающий за санкт-петербургский "Зенит", помог команде Сергея Семака одержать победу в выездном матче первого тура Российской премьер-лиги с подмосковными "Химками". Ерохин вышел на замену на 69-й минуте игры при счёте 1:1, а уже спустя три минуты забил победный гол, пробив в одно касание после передачи Ярослава Ракитского.