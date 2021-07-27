Минеральная, горная, освежающая: эксперты назвали самую популярную российскую воду

Эксперты аналитического центра "CMA" назвали самые популярные российские бренды воды. Выборка происходила по запросам пользователей Рунета в первую половину лета 2021 года.

По итогам исследования 100 тысяч наиболее частых поисковых команд, в топ-5 вошли такие торговые марки питьевой воды, как "Ессентуки", "Святой Источник", BonAqua, "Шишкин Лес", а также "Архыз Vita".

Кроме того, по данным экспертов, лидерами на протяжении последних двух лет являются бренды из регионов российского Кавказа. На их долю приходится более 30% всех тематических запросов в Сети. Так, если рассматривать более узкую выборку в категории торговых марок горной питьевой воды, в первой пятёрке окажутся "Нарзан", "Новотерская", "Горные вершины", а также вновь "Ессентуки" и "Архыз Vita". Причём у последнего бренда в обеих группах доля превышает 20%.

Первое место по количеству запросов среди пользователей Рунета занимает бренд воды "Ессентуки" – в июне их было 31 219. На втором месте – вода от бренда "Святой источник" – 23 258 запросов. Третье место занимает BonAqua – 17 333 запроса. На четвёртом месте расположилась вода "Архыз" (с 2020 года бренд "Архыз Vita") c 13 584 запросами. Пятое место занимает "Шишкин Лес" – на него пришлось 11 618 запросов.

"Бренд "Архыз Vita" после перезапуска в 2020 году стал более динамичным и заметным на рынке. Помимо узнаваемой айдентики, производитель добавил в линейку воду для малышей, спортсменов, а также для офисов. Мы с большим вниманием относимся к здоровью клиентов и помогаем в восполнении энергии, одним из ключевых источников которой является природная питьевая вода", – сказала генеральный директор ООО "Торговый дом Дельта" Анна Молчанова.

Бренд "Архыз Vita" отличает забота о здоровье покупателей. Скважина вблизи Тебердинского биосферного заповедника, где добывается вода, находится на отметке около 1500 метров. Это один из немногих источников в России на подобной высоте. Уникальное расположение в сочетании с высокими стандартами добычи, розлива и упаковки обеспечивает высокое качество питьевой воды бренда.