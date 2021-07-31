Бригадам скорой помощи в Барнауле выдали экспресс-тесты на ковид

Станция скорой медицинской помощи Барнаула получила 5 тысяч экспресс-тестов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

Теперь бригады скорой помощи могут в течение 20 минут определить, заражён пациент коронавирусной инфекцией или нет.

"Тестирование больных будет проводиться строго по показаниям, определённым приказом Министерства здравоохранения Алтайского края, – уточнил главный врач Барнаульской скорой медицинской помощи Андрей Посекунов. – Цель данного обследования – выявление COVID-19 у госпитализируемых больных, чтобы дифференцированно доставлять их в ковидные госпитали или соматические стационары (нековидные)".

По его словам, амбулаторным больным тестирование производить не будут.

Напомним, 9 июля глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова включила Алтайский край в число регионов, где минимальный уровень охвата – 200 исследований на 100 тысяч человек в день – не соблюдают.

14 июля замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина опровергла заявление Поповой. Охват тестированием на ковид в Алтайском крае соответствует всем методическим рекомендациям, заявила Калинина.

Анна Попова уже не в первый раз обвиняет Алтайский край в недостаточном объёме исследований на ковид. 25 июня на Координационном совете она включила регион в число отстающих. Тогда, по её подсчетам, количество сделанных тестов в день на Алтае составляло не больше 155 на 100 тысяч жителей.