В Республике Алтай за сутки выявили 24 случая COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 24 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Усть-Коксинского района, у семи жителей Майминского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Горно-Алтайска и у жителя Онгудайского района.

За весь период в регионе выявили 19 560 заражений COVID-19. При этом выздоровели 18 046 пациентов, в том числе 12 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 310 человек с подтверждённым коронавирусом.