"Ростелеком" стал поставщиком устройств видеонаблюдения для избирательной комиссии Алтайского края. Об этом со ссылкой на данные госзакупок пишет "Банкфакс". Других заявок на участие в аукционе не было, стартовая цена составляла более 10 млн рублей.

Крайизбирком ранее объявил тендер на поставку 1026 камер видеонаблюдения, которые установят на избирательных участках по всему региону. Доставку оборудования на УИКи необходимо осуществить не позднее 10 сентября. Видеонаблюдение в "прямом эфире" будет организовано на 75 территориальных комиссиях и 767 участках для специально подготовленных наблюдателей. Часть УИКов будут оснащены видеорегистраторами. В избиркоме отмечали, что к видео, записанному в режиме офлайн, обратятся в случае возникновения спорных ситуаций.

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что "видеонаблюдение – это не праздное любопытство, чтобы лёжа на диване смотреть кино какое-то", а ЦИК не может "выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так, ради амбиций полутора десятка экспертов или ради праздного любопытства". Таким образом, доступ к видео с процесса голосования будут иметь только заранее подготовленные наблюдатели, прошедшие обучение.

Напомним, в Алтайском крае в период с 17 по 19 сентября состоятся выборы в Госдуму и региональное Заксобрание.