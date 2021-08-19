Директора базы на "Бирюзовой Катуни" осудят за гибель человека при пожаре в гостевом доме

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя Барнаула, директора турбазы "Горное солнце", которая находится на "Бирюзовой Катуни". 31 июля 2020 года в котельной под трёхэтажным зданием произошёл пожар, из-за чего отдыхающим пришлось прыгать с балконов второго и третьего этажей.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по СФО, по версии следствия, директор допустил грубые нарушения правил пожарной безопасности при строительстве, отделке, оборудовании и эксплуатации жилого корпуса гостиничного комплекса.
В результате происшествия одна из потерпевших получила тяжёлые травмы и впоследствии скончалась, а другие получили травмы различной степени тяжести. Всего от пожара пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Сейчас уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека") передано в Алтайский районный суд для рассмотрения.
Комментарии
сказки... кто разрешил эксплуатацию постоенного с нарушением здания?
А что с тем делом, где семья чиновника погибла в домике с генератором? Там приговор уже вынесен?
А кто разрешал все это, ведь не один был проверяющий??? Построить разрешили, пожарники не нашли нарушения???
19.08.2021 12:30
Гость
А кто разрешал все это, ведь не один был проверяющий??? Построить разрешили, пожарники не нашли нарушения???
-------------
А кто-то реально из этих проверяющих изучает проект и документацию? Заплати, и тебе подпишут не глядя.
Все кто принимал базу должны сидеть рядом. Они преступили закон. Только так можно боротся с вяточниками.
Директор или хозяин? Хозяина нужно привлекать, а директор может быть просто нанятым работником. И лиц, подписавших акт приемки в эксплуатацию базы.