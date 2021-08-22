Британский режиссёр Терри Гиллиам назвал Одессу частью России на украинском кинофестивале

Британский режиссёр Терри Гиллиам поблагодарил Россию вместо Украины после получения награды за вклад в мировое киноискусство на Одесском международном кинофестивале. Видеозапись с мероприятия опубликовал Telegram-канал Mash.

Во время выступления Гиллиам сказал на английском: "Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса". После его начала поправлять ведущая, объясняя, что Одесса – это город на Украине, однако режиссёр не сразу её понял и продолжил говорить про Россию.

Позднее он попытался оправдаться за свой поступок и заявил, что "из-за особой атмосферы кино и Потёмкинской лестницы" в Одессе он "потерял связь с реальностью".