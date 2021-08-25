Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Горном Алтае

В Республике Алтай зафиксировали ещё две смерти заражённых COVID-19. Как сообщает региональный оперштаб, в июле умерли 51-летняя жительница Кош-Агачского района и 84-летняя жительница Горно-Алтайска.

По заключению патологоанатомов, смерть жительницы республиканской столицы наступила в результате тяжёлых сопутствующих заболеваний на фоне COVID-19, а во втором случае – коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

За весь период в регионе зарегистрировано 340 летальных случаев у пациентов с COVID-19: 294 – от COVID-19, 46 – по иным причинам.

Также в Республике Алтай выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 20 510.

За сутки выздоровели 46 пациентов. По данным на 25 августа, за весь период в регионе вылечились 19 017 человек.