35 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи заражения распределились так: Горно-Алтайск – 19, Майминский район – 6, Кош-Агачский район – 3, Улаганский район – 3, Усть-Коксинский район – 2, Онгудайский район – 1, Чойский район – 1.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 582 случая заболевания.

Зарегистрированы две смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 81-летняя жительница Горно-Алтайска и 84-летний житель Майминского района. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 344 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 298 – от COVID-19, 46 – по иным причинам.

За сутки выздоровели 56 пациентов. По данным на 27 августа, за весь период в регионе вылечились 19 126 человек.