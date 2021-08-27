Виктор Томенко поблагодарил депутатов АКЗС за работу

27 августа состоялась заключительная сессия седьмого созыва АКЗС. Участие в её работе принял губернатор Виктор Томенко.

"Хочу поблагодарить всех депутатов за совместную работу. И за поддержку, и за конструктивную критику. Спасибо вам за активную гражданскую позицию, настойчивость в отстаивании интересов избирателей. Разность взглядов, политических позиций даёт возможность всесторонне подходить к решению вопросов. Надеюсь, что депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания нового созыва будут руководствоваться главным принципом – работать в интересах избирателей", – поблагодарил депутатов глава региона.

Он пожелал тем, кто принимает участие в предстоящих выборах, получить достойные результаты.

На заключительной сессии краевые депутаты сегодня много спорили, смеялись, шутили и даже признавались друг другу в любви. А ещё – извинялись за нанесённые в течение пяти лет обиды. Сессия растянулась на долгие четыре с половиной часа, которые вместили в себя два "обеденных" перерыва. А в конце депутаты так и не дождались возвращения губернатора Виктора Томенко. Он был вынужден покинуть заседание из-за совещания с вице-премьером Викторией Абрамченко.