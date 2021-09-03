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18 школьных спортзалов отремонтируют в Алтайском крае в 2021 году

, ИА "Амител"
Деньги выделили как из федерального, так и местного бюджетов
Фото: infonarod.ru

Фото: infonarod.ru

В Алтайском крае отремонтируют 18 школьных спортзалов в 2021 году. Об этом заявила врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина на заседании в краевом правительстве.

По её словам, девять спортзалов ремонтировались или ремонтируются в рамках нацпроекта "Образование". На эти цели на условиях софинансирования из федерального бюджета выделили 39 млн рублей. Ещё девять залов привели или приведут в порядок за 26,2 млн рублей по краевой адресной инвестиционной программе.

Как пишет "Алтайский спорт", в этом учебном году в уже отремонтированных спортзалах занимаются учащиеся Хлеборобной школы в Быстроистокском районе, Ключевской СОШ № 2 в Ключевском районе и в Новоозерской школе в Тальменском районе.

На разных стадиях работа кипит в Солоновской школе в Волчихинском районе, Новониколаевской школе в Рубцовском районе, Ануйской школе в Смоленском районе и Троицкой школе № 1 в Троицком районе.

Кроме того, торговые процедуры проходит Алтайская СОШ в Табунском районе, а в Успенской школе Локтевского района работы уже близки к завершению.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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