Больше девяти миллионов выделили на ремонт сельской больницы в Алтайском крае

2 сентября детскую поликлинику Кытмановской центральной районной больницы открыли после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая стоимость ремонта составила 8,2 миллиона рублей. Дополнительно 1,3 миллиона рублей потратили на медицинскую и офисную мебель.

В обновлённой поликлинике появились отдельные кабинеты для приёма узких специалистов, УЗИ и ЭКГ, открытая стойка регистрации, новое электронное табло с расписанием приёма, удобная навигация, современные диваны. Для инфекционных больных предусмотрен фильтр-бокс с отдельным входом, для новорождённых детей – специальная комната, где можно переодеть или покормить ребёнка. Также в поликлинике оборудовали дневной стационар на четыре койки.