15 километров Чуйского тракта расшили в Алтайском крае

Работы по расширению 15 километров Чуйского тракта завершаются в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в ходе рабочей поездки в Алтайский край 3 сентября заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев обсудил с губернатором региона Виктором Томенко перспективы развития дорожной сети субъекта.

"В этом году федеральная поддержка дорожных проектов Алтайского края превышает 2,3 млрд рублей. Уверен, что регион справится с поставленными задачами", ‒ отметил Виктор Тимофеев.

В 2021 году на территории региона в нормативное состояние планируют привести 109 объектов общей протяжённостью более 320 км. На реализацию нацпроекта направят 4,98 млрд рублей, из них 1,49 млрд ‒ средства федерального бюджета.

В качестве приоритетных направлений развития федеральной дорожной сети в Алтайском крае на ближайшие годы выделили расширение Чуйского тракта и приведение в нормативное состояние трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, получившей федеральный статус в прошлом году.

В этом сезоне работы по расширению Чуйского тракта идут сразу на шести участках общей протяжённостью 35 км. В ноябре завершится реконструкция отрезка с 216-го по 223-й километр. Здесь построят четыре полосы движения, уложат цементобетонное покрытие. Чтобы снизить вероятность образования снежных заносов, смонтируют 4,5 км снегозащитных заборов.

Кроме того, осенью введут в строй трёхкилометровый участок в Троицком районе: здесь построят третью полосу на подъёмах. Таким образом, 15 км Чуйского тракта в Алтайском крае расширят до конца этого года.

До конца года на трассе А-321 планируется завершить работы на объектах протяжённостью около 40 км. Помимо того, уже определены предварительные планы по дальнейшему обновлению.