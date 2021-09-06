15 километров Чуйского тракта расшили в Алтайском крае

Работы по расширению 15 километров Чуйского тракта завершаются в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, в ходе рабочей поездки в Алтайский край 3 сентября заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев обсудил с губернатором региона Виктором Томенко перспективы развития дорожной сети субъекта.
"В этом году федеральная поддержка дорожных проектов Алтайского края превышает 2,3 млрд рублей. Уверен, что регион справится с поставленными задачами", ‒ отметил Виктор Тимофеев.
В 2021 году на территории региона в нормативное состояние планируют привести 109 объектов общей протяжённостью более 320 км. На реализацию нацпроекта направят 4,98 млрд рублей, из них 1,49 млрд ‒ средства федерального бюджета.
В качестве приоритетных направлений развития федеральной дорожной сети в Алтайском крае на ближайшие годы выделили расширение Чуйского тракта и приведение в нормативное состояние трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, получившей федеральный статус в прошлом году.
В этом сезоне работы по расширению Чуйского тракта идут сразу на шести участках общей протяжённостью 35 км. В ноябре завершится реконструкция отрезка с 216-го по 223-й километр. Здесь построят четыре полосы движения, уложат цементобетонное покрытие. Чтобы снизить вероятность образования снежных заносов, смонтируют 4,5 км снегозащитных заборов.
Кроме того, осенью введут в строй трёхкилометровый участок в Троицком районе: здесь построят третью полосу на подъёмах. Таким образом, 15 км Чуйского тракта в Алтайском крае расширят до конца этого года.
До конца года на трассе А-321 планируется завершить работы на объектах протяжённостью около 40 км. Помимо того, уже определены предварительные планы по дальнейшему обновлению.
Комментарии
За это время китайцы бы всю дорогу до восьми полос расширили бы и с меньшими затратами! И разметку бы нанесли, которая дождями не смывается!
Ждем новостей по типу барнаульских - дорожники заменят целых 11 метров труб) Расширят аж 20 метров Чуйского тракта.
ДВА ГОДА!!!!! Два года бригада ленивцев расширяет дорогу от Алтайки до Б. Ключей!!!!
Едешь утром в девять часов, копашаться несколько человек в стиле "не перетрудиться бы".
В пять вечера возвращаешься.., уже никого нет. Такими темпами, пока до Бийска дойдут, можно уже снова ремонт начинать!
Пока до Бийска дойдут, уже твой внук будет тут писанием заниматься. Трудолюбивый
У нас в крае на Чуйском хоть какие то работы ведутся в отличие от соседей из Новосиба, где их часть Чуйского тракта убожество еще то...
6.09.2021 13:04
- гость -
согласен, новосиб вообще походу головой не думает
молодцы! но отстают.. трафик сильно увеличивается
6.09.2021 13:35
Упырь
Вы на их внутригородские дороги гляньте - их просто нет. Мэр уже расписался в бессилии - озвучил, что "пройдена точка невозврата". То есть сделать их уже нереально. И денег, как я понимаю, на это нет в принципе.