Вечная молодость: в Барнауле пройдёт праздничный концерт группы "Чиж & Co"

Концерт группы "Чиж & Со" пройдёт в Барнауле 20 сентября 2021 года. Фанаты исполнителя могут выиграть билеты на концерт в прямом эфире "Наше Радио 106,4 FM в Барнауле с 15:00 до 16:00. Следите за новостями в группе "Наше Радио Барнаул" во "ВКонтакте".

На юбилейном концерте каждый гость услышит свою любимую песню, а такие композиции, как "Фантом", "О любви" или "Вечная молодость" наверняка будут исполнены хором. Однако фронтмен группы Сергей Чиграков обещал представить в этом году долгожданный новый альбом. Возможно, гостей праздничного концерта ждут и неожиданные премьеры.

С первых выступлений Сергей очаровал слушателей простотой и откровенностью своих песен. Артист поёт о бытовых сюжетах, знакомых каждому, но наполненных чувствами, переживаниями и подлинной страстью. Сергея быстро стали называть героем поколения, которое осталось счастливым, несмотря на все испытания.

Спустя несколько десятилетий выступления "Чижа" так же искренни и энергичны. Он с лёгкостью раззадоривает даже самую консервативную публику и никогда не играет одинаково одно и то же.

Концерт "Чиж & Со"

Дата и время: 20 сентября 2021 года в 19:00

Место: ДК Моторостроителей, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 50а