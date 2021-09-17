Три главных дня. В Алтайском крае стартовали выборы в Госдуму и АКЗС

В пятницу, 17 сентября, в Алтайском крае, как и по всей стране, в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки. Всего в регионе будет работать почти 1800 УИКов. Правом голоса обладают примерно 1,79 млн избирателей. Им предстоит выбрать депутатов Госдумы, а также новый состав регионального Заксобрания. Голосование будет продолжаться три дня, по 19 сентября включительно. Это сделано для того, чтобы максимально развести потоки людей на участках в целях безопасности из-за продолжающегося распространения ковида.

500 млн на выборы депутатов

Пришедшие на участок избиратели в Алтайском крае получат по четыре бюллетеня (в отдельных муниципалитетах может быть и больше, но об этом чуть ниже). Два – по выборам в Госдуму: это список из 14 партий и одномандатники по конкретному округу. Ещё два бюллетеня будет выдано по выборам депутатов АКЗС. Здесь вновь предстоит определиться с одной из партий по списку, в другом листке – отметить наиболее близкого по взглядам кандидата. В семи российских регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. В Алтайском крае такая форма волеизъявления пока недоступна.

С 13 по 16 сентября в Алтайском крае уже прошло досрочное голосование. Отдать свой голос до ЕДГ смогли жители 26 небольших труднодоступных сёл в девяти районах, а это примерно 820 избирателей.

Напомним, всего для выборов в АКЗС и Госдуму изготовили 7,2 млн бюллетеней. Суммарно голосование в Алтайском крае обойдется бюджету в 523,5 млн рублей. Из них 272,5 млн выделено на кампанию в федеральный парламент и ещё 251 млн – в региональный.

В Алтайском крае, по состоянию на 1 июля 2021 года, было зарегистрировано 1 792 470 избирателей.

Выборы в Госдуму

Безусловно, главная кампания 2021 года – выборы в Госдуму РФ. Российский парламент изберут на пять лет, в его состав войдут 450 депутатов. ГД формируется по смешанной системе: 225 человек избираются по партийным спискам и ещё 225 – по одномандатным округам. Четыре округа находятся в Алтайском крае, за места в ГД здесь будут бороться 34 кандидата. Больше всего претендентов зарегистрировано по Рубцовскому округу – 10. Далее расположились Славгородский – 9, Бийский – 8 и Барнаульский – 7.

Кстати, россияне, проживающие за границей, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы по двум одномандатным округам, образованным на территории Алтайского края – Барнаульскому и Славгородскому. Всего правом голоса обладают свыше 70 тысяч соотечественников, проживающих в Австралии, Азербайджане, Китае, ОАЭ, Португалии, Польше, Турции, Японии, Норвегии, Монголии, Египте, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Сирии, Кубе, Ирландии, Новой Зеландии, Тонга и Самоа.

По спискам за места в Госдуме поборются 14 партий: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", "Партия Роста", "Российская партия свободы и справедливости", "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зелёная альтернатива", "Родина", "Партия пенсионеров". Для попадания в парламент необходимо преодолеть 5%-ный барьер.

Выборы в АКЗС

В Алтайское Заксобрание выбирают 68 депутатов сроком на пять лет. Половина идёт по одномандатным округам, то есть от одной территории парламентарием становится один человек. Весь регион поделен на 34 одномандатных округа. Большая часть из них сосредоточена в городах: в Барнауле их девять, в Бийске – три, в Рубцовске – два.

Ещё 34 депутата выбирают по партийным спискам. Места в АКЗС получают пропорционально количеству набранных процентов за то или иное объединение. При этом существует проходной барьер: партии нужно набрать не менее 5% голосов избирателей, только тогда её представители смогут стать депутатами Законодательного Собрания.

По партийным спискам за места в краевом парламенте поборются шесть партий, из которых четыре входили в состав АКЗС последнего созыва. Что касается 34 одномандатных округов, здесь зарегистрировано 153 кандидата.

Муниципальные кампании

Несмотря на то, что основное внимание с 17 по 19 сентября будет приковано к выборам в Госдуму и АКЗС, партии не обошли и избирательные кампании на местном уровне. Крупнейшие выборы городского уровня в Алтайском крае состоятся в Алейске и Белокурихе. Кроме того, районное собрание депутатов выберут в Каменском районе, а Совет депутатов – в Залесовском муниципальном округе. Всего на 635 мандатов претендуют свыше 1200 кандидатов.

Кого ещё будут выбирать в России в ЕДГ-2021

В центре внимания окажутся выборы глав в 12 регионах и депутатов законодательных органов госвласти в 39 субъектах РФ. Из них четыре парламентских кампании пройдут в СФО. Это Алтайский и Красноярский края, а также Омская и Томская области.

Губернаторов прямым голосованием выберут в Хабаровском крае, Белгородской области, Мордовии, Пензенской области, Тыве, Ульяновской, Тульской, Тверской областях и Чечне. Ещё в трех регионах – Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – глав изберут местные парламенты.