Три главных дня. В Алтайском крае стартовали выборы в Госдуму и АКЗС

В пятницу, 17 сентября, в Алтайском крае, как и по всей стране, в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки. Всего в регионе будет работать почти 1800 УИКов. Правом голоса обладают примерно 1,79 млн избирателей. Им предстоит выбрать депутатов Госдумы, а также новый состав регионального Заксобрания. Голосование будет продолжаться три дня, по 19 сентября включительно. Это сделано для того, чтобы максимально развести потоки людей на участках в целях безопасности из-за продолжающегося распространения ковида.
500 млн на выборы депутатов
Пришедшие на участок избиратели в Алтайском крае получат по четыре бюллетеня (в отдельных муниципалитетах может быть и больше, но об этом чуть ниже). Два – по выборам в Госдуму: это список из 14 партий и одномандатники по конкретному округу. Ещё два бюллетеня будет выдано по выборам депутатов АКЗС. Здесь вновь предстоит определиться с одной из партий по списку, в другом листке – отметить наиболее близкого по взглядам кандидата. В семи российских регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе. В Алтайском крае такая форма волеизъявления пока недоступна.
С 13 по 16 сентября в Алтайском крае уже прошло досрочное голосование. Отдать свой голос до ЕДГ смогли жители 26 небольших труднодоступных сёл в девяти районах, а это примерно 820 избирателей.
Напомним, всего для выборов в АКЗС и Госдуму изготовили 7,2 млн бюллетеней. Суммарно голосование в Алтайском крае обойдется бюджету в 523,5 млн рублей. Из них 272,5 млн выделено на кампанию в федеральный парламент и ещё 251 млн – в региональный.
В Алтайском крае, по состоянию на 1 июля 2021 года, было зарегистрировано 1 792 470 избирателей.
Выборы в Госдуму
Безусловно, главная кампания 2021 года – выборы в Госдуму РФ. Российский парламент изберут на пять лет, в его состав войдут 450 депутатов. ГД формируется по смешанной системе: 225 человек избираются по партийным спискам и ещё 225 – по одномандатным округам. Четыре округа находятся в Алтайском крае, за места в ГД здесь будут бороться 34 кандидата. Больше всего претендентов зарегистрировано по Рубцовскому округу – 10. Далее расположились Славгородский – 9, Бийский – 8 и Барнаульский – 7.
Кстати, россияне, проживающие за границей, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы по двум одномандатным округам, образованным на территории Алтайского края – Барнаульскому и Славгородскому. Всего правом голоса обладают свыше 70 тысяч соотечественников, проживающих в Австралии, Азербайджане, Китае, ОАЭ, Португалии, Польше, Турции, Японии, Норвегии, Монголии, Египте, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Сирии, Кубе, Ирландии, Новой Зеландии, Тонга и Самоа.
По спискам за места в Госдуме поборются 14 партий: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", "Партия Роста", "Российская партия свободы и справедливости", "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зелёная альтернатива", "Родина", "Партия пенсионеров". Для попадания в парламент необходимо преодолеть 5%-ный барьер.
Выборы в АКЗС
В Алтайское Заксобрание выбирают 68 депутатов сроком на пять лет. Половина идёт по одномандатным округам, то есть от одной территории парламентарием становится один человек. Весь регион поделен на 34 одномандатных округа. Большая часть из них сосредоточена в городах: в Барнауле их девять, в Бийске – три, в Рубцовске – два.
Ещё 34 депутата выбирают по партийным спискам. Места в АКЗС получают пропорционально количеству набранных процентов за то или иное объединение. При этом существует проходной барьер: партии нужно набрать не менее 5% голосов избирателей, только тогда её представители смогут стать депутатами Законодательного Собрания.
По партийным спискам за места в краевом парламенте поборются шесть партий, из которых четыре входили в состав АКЗС последнего созыва. Что касается 34 одномандатных округов, здесь зарегистрировано 153 кандидата.
Муниципальные кампании
Несмотря на то, что основное внимание с 17 по 19 сентября будет приковано к выборам в Госдуму и АКЗС, партии не обошли и избирательные кампании на местном уровне. Крупнейшие выборы городского уровня в Алтайском крае состоятся в Алейске и Белокурихе. Кроме того, районное собрание депутатов выберут в Каменском районе, а Совет депутатов – в Залесовском муниципальном округе. Всего на 635 мандатов претендуют свыше 1200 кандидатов.
Кого ещё будут выбирать в России в ЕДГ-2021
В центре внимания окажутся выборы глав в 12 регионах и депутатов законодательных органов госвласти в 39 субъектах РФ. Из них четыре парламентских кампании пройдут в СФО. Это Алтайский и Красноярский края, а также Омская и Томская области.
Губернаторов прямым голосованием выберут в Хабаровском крае, Белгородской области, Мордовии, Пензенской области, Тыве, Ульяновской, Тульской, Тверской областях и Чечне. Ещё в трех регионах – Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии – глав изберут местные парламенты.
Комментарии
Во-во...а я говорил, что нельзя плодить великомученников, неважно, сограждане они вам или нет.
А здесь есть партии, которое давным-давно у власти, наверное уже достаточно помучались.
Вот и пусть голосуют пенсионеры с деменцией, да вояки с мусарам
А трудящимся Володя пригласительные не перечислял
Понимаешь, какой момент, там помимо партий есть куча неизвестных физлиц. Может это вирусы? Вот как за них голосовать? Может кое-кто из них на процедуре банкроства граждан их дополнительно банкротил. С этими-то билютнями как быть?
В ближайшие дни мы выберем тех, кому на Руси будет жить хорошо.
Путин попросил россиян выбрать "способных держать слово депутатов"
Ничего не понимаю - он что, просит не ходить на выборы?
Так все интересно....
- С 13 по 16 сентября в Алтайском крае уже прошло досрочное голосование.
- Правом голоса обладают примерно 1,79 млн избирателей !!!
Кстати, россияне, проживающие за границей, смогут принять участие в выборах депутатов...
Всего правом голоса обладают свыше 70 тысяч соотечественников, проживающих в Австралии, Азербайджане, Китае...
- В регионе специально будет открыто 70 участков для избирателей без регистрации...
Пойдём, проголосуем, выберем вменяемую власть, которая не без ошибок, но доказала, что может обеспечить нормальные условия жизни и не обещает завтра каждому двоечнику "социальный лифт" в виде по кресла председателя правления банка. А двоечники - сетевые хомяки пусть давятся своим дерьмом и желчью и молятся на своих кумиров, сидящих на зарплате у запада.В Думе им делать нечего.
"Дело в классе, а не в лицах. Никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока не сменились классы, стоящие у власти". В.И. Ленин
Что поделать, планеты они как картофельные клубни. На свет появляются лишь жалкие стебли. Истеблишмент называются.
Такова их природа. Одно радует.
17.09.2021 09:01
- гость -
Вменяемая власть это которая ограбила людей на пять лет пенсии? Которая постоянно грабит свой народ, принимая все новые налоги и поборы? Которая продает полезные ископаемые за границу? Которая творит беззаконие? Которая принимает законы выгодные только власть имущим?
Конфуций бы сказал - не то садят, ну или не туда.
17.09.2021 09:01
- гость -
Пойдём, проголосуем, выберем вменяемую власть...
Ради прикола скинь названия этих персонажей (вменяемых)
Говорила сестрица Алёнушка, братцу Иванушке...
А Петрович её не послушал...
Умное голосование мне предложило голосовать за Прусакову и Журавлеву. пойду 19 го.
Расстраивает, что в Алтайском крае нельзя голосовать онлайн. Чем мы отличаемся, например, от Курской, Ярославской или Мурманской области?
А ещё то, что из неголосовавших голосов не формируется резерв коллективов.
Ну вы не стали голосовать за предложенных, предложите своих.
За снижение пенсионного возраста и за базовый доход. Если ЕР против этого, ну извините. СР за. Зачем голосовать за того, кто против этого и лепит отмазки, рассказывая почему это невозможно. Почему 30 миллионов в месяц футболисту возможно, это они знают, а как дать 10 тысяч не жрущим икру ложкой, они не знают
Google и Apple удалили приложение «Навальный», где есть блок «Умное голосование» из своих магазинов Google Play и AppStore, сообщается в Instagram-аккаунте «Команды Навального»
Все?