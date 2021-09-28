СК завёл уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова о создании экстремистского сообщества. По мнению следователей, противозаконная деятельность общества была направлена на дискредитацию власти, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, в отношении Навального, Жданова и Волкова возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание и руководство экстремистским сообществом"), а также по ч. 2 ст. 282.1 ("Участие в экстремистском сообществе") против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и других.

"Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки", – говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 2014 года, когда Навальный был учредителем "Фонда борьбы с коррупцией" (экстремистская организация, запрещённая в России, выполняющая функции иностранного агента), создал экстремистское сообщество и руководил им. Тогда же к нему присоединились Волков и Жданов.

Для обеспечения деятельности сообщества, в том числе для его финансирования и вовлечения новых участников, они создали восемь некоммерческих фондов и коммерческих организаций, которые были структурными подразделениями сообщества.

В 2017 году фигуранты расширили сферу преступной деятельности и создали общественное движение "Штабы Навального" (экстремистская организация, запрещённая на территории России), которые действовали в 37 регионах страны.

С 2014 по 2021 год в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и другие, а также руководители и сотрудники штабов в регионах. Среди преступлений Навального, Волкова и Жданова СК назвал создание ФБК, призывы участвовать в несогласованных митингах 23 и 31 января, а также 21 апреля.

В январе 2021 года Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. В отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.