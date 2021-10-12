В Чебоксарах женщина без повода ножом ударила водителя автобуса в шею

В Чебоксарах женщина без причин ударила водителя автобуса ножом в шею. Как сообщает Mash, мужчина попал в реанимацию.

Инцидент произошёл в маршрутке № 43. По словам очевидцев, никаких конфликтов между водителем и пассажиркой не было. Женщина просто подошла к 23-летнему мужчине и ударила его ножом.

После нападения злоумышленница вышла из автобуса, встала на обочине и принялась расчёсывать волосы. Скрыться с места происшествия она не пыталась.

К автобусу прибыли сотрудники полиции и медики. Молодого человека доставили в больницу, а девушку задержали.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что полностью голый мужчина напал на охранников железнодорожного вокзала в Барнауле.