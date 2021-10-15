Муж госпитализированной с COVID-19 Гузеевой рассказал, что она отказывалась от прививки

Муж ведущей программы "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой, ресторатор Игорь Бухаров рассказал, что его жена не стала прививаться от коронавируса, а вместо этого поехала в Крым, сообщает Пятый канал.
По его словам, Гузеева – единственная в их семье, кто отказался от вакцинации. Не последовав примеру мужа, сына и дочери, телеведущая отказалась от прививки и уехала на съёмки в Крым.
Ранее сообщалось, что телеведущая попала в больницу в Москве около двух недель назад с кашлем и высокой температурой. У 62-летней Гузеевой правое лёгкое поражено на 60%, левое – на 50%. Телеведущая страдает одышкой, однако температура у неё больше не повышается.
Комментарии
Амик, а что вы не печатаете сюда статью как в Старом Осколе сняли сюжет о " переполненном антивакцинирующимися ковид-госпитале"?
Интервью парня , который по сюжету должен был быть не вакцинирован, а он им заявил, что прививался. Ответ телевизионщиков : " ну мы это опустим".
Сами себя слили, сняв происходящее на вторую камеру и выложив видео в инстаграмм)))
Вчера все кому не лень это уже опубликовали, а вы что-то не торопитесь
15.10.2021 16:53
- гость -
На Амике публикуется не всё, цензура.
15.10.2021 16:53
- гость -
Пока мы видим только твое вранье, ты снова тут, курица позорная ?
15.10.2021 17:04
- гость -
В чем вы увидели вранье? Хоть бы раз написали!
15.10.2021 17:05
- гость -
Да весь ее пост вранье, пруфы где ?
Забулькала плесень.
Лежу в ковидном госпитале, на горе, все привитые лежат
Сегодня только одного деда встретил , ему нельзя было чипироваться по показаниям