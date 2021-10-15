Муж госпитализированной с COVID-19 Гузеевой рассказал, что она отказывалась от прививки

Муж ведущей программы "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой, ресторатор Игорь Бухаров рассказал, что его жена не стала прививаться от коронавируса, а вместо этого поехала в Крым, сообщает Пятый канал.

По его словам, Гузеева – единственная в их семье, кто отказался от вакцинации. Не последовав примеру мужа, сына и дочери, телеведущая отказалась от прививки и уехала на съёмки в Крым.

Ранее сообщалось, что телеведущая попала в больницу в Москве около двух недель назад с кашлем и высокой температурой. У 62-летней Гузеевой правое лёгкое поражено на 60%, левое – на 50%. Телеведущая страдает одышкой, однако температура у неё больше не повышается.