Председатель АКЗС поздравил с новогодними праздниками ветеранов войны

28 декабря секретарь реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко принял участие в акции "С Новым годом, ветеран!". Вместе с руководителем краевого отделения "Волонтёров Победы" Алиной Горловой он поздравил с наступающими праздниками ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Барнауле, – Григория Кузьмича Зворыгина и Матрёну Егоровну Андрейченко.

В Алтайском крае сегодня живут более 280 ветеранов Великой Отечественной войны, и к каждому с подарками и словами благодарности в эти дни приходят депутаты всех уровней, сенаторы и добровольцы. "Единая Россия" не первый год проводит эту важную патриотическую акцию. Весь актив регионального отделения, депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ от Алтайского края, а также руководство местных отделений партии вместе с волонтёрами Победы навещают фронтовиков, поздравляют с Новым годом и дарят им подарки. Каждый год с удовольствием присоединяюсь я к этой доброй акции, поздравил наших дорогих ветеранов с Новым годом. Главное пожелание – крепкого здоровья на долгие годы и внимания близких", – цитирует Романенко официальный сайт партии.

На сегодняшний день подарки получили уже более 100 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. До 31 декабря все 285 фронтовиков, проживающих в регионе, получат поздравления.