В Алтайском крае возобновил работу горнолыжный комплекс "Шаманка", который простаивал долгое время. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Общая протяжённость склона составляет более километра, а перепады высот – более 190 метров. Здесь есть трассы как для новичков, так и для опытных любителей активного отдыха.

Ещё прошлой зимой курорт и гостиница, расположенная рядом, простаивали. Вернуть их к жизни помог частный инвестор.

На объекте реконструировали старый подъёмник, который теперь пригоден для использования.

В текущем сезоне на обновлённые склоны рассчитывают привлечь много гостей, поскольку курорт находится неподалёку от "Белокурихи".

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай на продажу выставили мараловодческое хозяйство и гостинично-оздоровительный комплекс с вертолётной площадкой.