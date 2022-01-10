Семь человек погибли на дорогах Алтайского края в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Всего с начала 2022 года в регионе произошло 52 аварии. Семь человек в них погибли, ещё 76 – получили различные травмы. 15 человек из числа травмированных – несовершеннолетние.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, местами метели, изморозь, на дорогах сильная гололедица, усиление ветра до 16 м/с) Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта", – отметили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее сообщалось, что молодой водитель иномарки в Барнауле сбил двух 17-летних девушек на пешеходном переходе.