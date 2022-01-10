Семь человек погибли на дорогах Алтайского края в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Всего с начала 2022 года в регионе произошло 52 аварии. Семь человек в них погибли, ещё 76 – получили различные травмы. 15 человек из числа травмированных – несовершеннолетние.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, местами метели, изморозь, на дорогах сильная гололедица, усиление ветра до 16 м/с) Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта", – отметили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее сообщалось, что молодой водитель иномарки в Барнауле сбил двух 17-летних девушек на пешеходном переходе.
Комментарии
Погода всегда такая. Сибирь. Знать и соблюдать ПДД.
10.01.2022 15:29
- гость -
Тогда будь готов к 20000 трупов ежегодно. "Знать и соблюдать" это демагогия, не более того.
1602. ПОЧЕМУ?
1602. Что нужно сделать ещё на Правобережном тракте . Встречная полоса отгорожена, две полосы . Аварии практически каждый день.
16:21
Убрать полностью бесплатные +19
Повысить штрафы в 10 раз и патрули гаишников выпустить "в поля"
Моментально отрезвит.
1625. Умно. За.
10.01.2022 16:25
- гость -
Это ты сейчас так говоришь, а если тебя начнут тормозить через каждые пять-десять километров на трассе, проверять документы, вот тогда посмотрим на тебя! За перегоревшую лампочку штраф тысяч пять тебе влупят, и ты такой радостный - сам же хотел штрафы в 10 раз увеличить!
Может комментаторам ездить научиться? Похоже у всех волосы поседели от страха, когда вас обгоняют на трассе. А вы такие несетесь 80 по трассе и душа в пятках!
16:37
Где я говорил про лампочку?
Превышение на +19 в 10 раз от нынешнего - это 2500 по скидке и 5 без.
И что в этом тебе кажется несуразным?
250 рублей - это несуразный штраф, нужен только для пополнения казны. С каждого по 250 и кубышка полная.
Когда будет штраф - штрафом, так никто не будет их собирать пачками.
А для чего нужен штраф? Чтобы его заплатить и даже не заметить что был? Это наказание так-то.
*более 19
Камеры в рабочем состоянии в разы лучше патруля. Патрули Гибдд только мешают движению. Особенно Юрина -Малахова занимают ряд этим создают неудобства и отвлекают водителя от пешеходов.