Алтайские социалисты взяли в работу жалобы жителей Шипуновского района

Они касались отсутствия хирурга, плохих дорог, ряда льгот и ремонта школы

07 октября 2025, 16:15, ИА Амител

Дорога / Фото: kaboompics / ru.freepik.com

1 октября представители алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" посетили Шипуновский район с рабочим визитом. Руководитель Общественной приемной депутата Александра Терентьева Оксана Молодых встретилась с жителями сел Хлопуново, Горьковского и Нечунаево. А депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии Евгения Боровикова и юрист Юрий Майер выслушали обращения граждан из Шипуново и Первомайского. Жаловались люди на здравоохранение, инфраструктуру и социальную незащищенность.

Медицина и дороги

Жители Хлопуново недовольны отсутствием хирурга и хирургического отделения в местной больнице. Сельчане не могут дождаться и газификации.

Также проблемы возникли с качеством дорог. Участок, отремонтированный по программе местных инициатив, нуждается в дополнительной доработке: жители настаивают на его засыпке более мелким щебнем. Претензии есть и к участку дороги от перекрестка с Горьковским, он особенно неудобен для студентов техникума, располагающегося в селе. Также жители рассказали о плохом состоянии объездной дороги, по которой не могут проехать грузовики, что вынуждает фуры двигаться напрямую через Хлопуново.

Льготы для участников СВО

Жители Нечунаево жаловались на бездействие властей в отношении семей участников СВО. В одном из случаев жена бойца не смогла оформить льготу на твердое топливо. При обращении ей не объяснили, что нужно поторопиться с подачей документов. В итоге срок был пропущен. Прозвучал вопрос и о выплате за медаль. Глава сельсовета предложила установить внеочередное право на получение льготной древесины для участников СВО не только на строительство дома, но и для реконструкции жилья и хозяйственных построек. Инициативу передадут для проработки депутатам в Алтайское краевое Законодательное собрание.

Кроме того, жители выразили недовольство по поводу растущей свалки в Хлопуново, высоких тарифов на воду (84 руб.), цен на дрова (4 тыс. руб. за куб) и частые перебои с электричеством. Проблемы коснулись и незаконных начислений в коммунальных квитанциях в Горьковском, а также беспорядков после вырубки деревьев в Нечунаево. Местные жители высказались за возвращение всенародных выборов глав районов.

Ремонт школы

Наиболее острым вопросом на приеме у Евгении Боровиковой оказался затянувшийся ремонт Быковской школы. Заявительница рассказала, что проблемы с кровлей тянутся с марта 2023 года, а работы так и не начались. По ее словам, в 2024 году глава администрации района обещала ускорить процесс, но результат не был достигнут. После возбуждения уголовного дела по факту затягивания ремонта администрация подала заявку в регион, но, к сожалению, школа не была включена в план ремонта. Последний ответ от Минобра указал, что ремонт возможен только в 2026 году, но на последнем родительском собрании директор сообщил, что работы перенесли на 2027 год.

Евгения Боровикова уже готовит запрос в компетентные органы для выяснения причины затягивания ремонта и принятия мер.

Фото: ru.freepik.com