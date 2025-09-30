Жители Шипуновского района обратились за помощью к социалистам

Активисты партии "Справедливая Россия – За правду" провели встречу с сельчанами

30 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Прием партии "Справедливая Россия – За правду" / Фото: пресс-служба партии

26 сентября 2025 года представители партии "Справедливая Россия – За правду" продолжили серию выездных приемов, на этот раз работали в Шипуновском районе. Руководитель Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева, Оксана Молодых, и помощница депутата Евгения Инюшова посетили села Тугозвоново, Комариха, Ильинка и Красный Яр. Депутат АКЗС Евгения Боровикова с юристом Юрием Майером работали в селах Порожнее, Родино, Зеркалы, Бобровка и Шипуново.

Медицина и транспорт

Жители села Ильинка пожаловались на сложный процесс выдачи льготных лекарств. Для получения медикаментов нужно пройти несколько этапов: записаться на прием, отстоять очередь и дождаться, пока рецепт будет внесен в программу. Также в Ильинке нет аптеки, и за лекарствами приходится ехать в райцентр. Александр Терентьев уже готовит запрос заместителю председателя правительства региона Игорю Степаненко.

Кроме того, местные жители выразили беспокойство по поводу грузовых фур, которые разрушают дороги села. Местные власти рассмотрят возможность установки ограничительных знаков.

Газовые баллоны и отопление

В Порожнем жители столкнулись с трудностями при приобретении газовых баллонов. По словам сельчан, дозвониться по телефону, чтобы заказать газ, сложно, а если удается, то сообщают, что все баллоны уже загружены. Также в Родино одна из жительниц жалуется на холод в доме, несмотря на подключение к центральному отоплению. Температура, по ее словам, не превышает 16-17 градусов.

Медобслуживание и лес

В Бобровке сельчане пожаловались на массовую вырубку леса без восстановительных работ. Кроме того, проблемы возникли с записью к врачам, так как местные телефоны не отвечают. Жительница Шипуново обратилась с просьбой помочь провести комиссию по инвалидности в селе, так как не может по состоянию здоровья поехать в Барнаул.