Депутат Аксаков: новые правила денежных переводов с 1 апреля не коснутся обычных граждан

Изменения направлены на повышение прозрачности платежей и снижение рисков мошенничества

26 марта 2026, 20:05, ИА Амител

Денежный перевод / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые требования к оформлению платежных поручений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

Изменения касаются указания данных при уплате налогов, госпошлин, штрафов и страховых взносов. При этом нововведения затрагивают только бизнес и индивидуальных предпринимателей, а обычные переводы граждан не изменятся.

«Нововведения носят технический характер. Это безналичные денежные переводы средств в бюджет и распространяются только на официальные платежные поручения для бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а не обычные переводы граждан. Но при этом очень важный момент с точки зрения защиты средств. К сожалению, преступники очень здорово приспособились к упрощенной системе, когда не все указывалось», — отметил Аксаков.

Ранее Министерство финансов России утвердило обновленные правила заполнения реквизитов. Теперь в поле "плательщик" юридические лица и банки должны указывать полное или сокращенное наименование, а физические лица — полностью фамилию, имя и отчество.

Как уточняется, изменения направлены на повышение прозрачности платежей и снижение рисков мошенничества.