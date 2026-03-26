Депутат Аксаков: новые правила денежных переводов с 1 апреля не коснутся обычных граждан
Изменения направлены на повышение прозрачности платежей и снижение рисков мошенничества
26 марта 2026, 20:05, ИА Амител
С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу новые требования к оформлению платежных поручений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
Изменения касаются указания данных при уплате налогов, госпошлин, штрафов и страховых взносов. При этом нововведения затрагивают только бизнес и индивидуальных предпринимателей, а обычные переводы граждан не изменятся.
«Нововведения носят технический характер. Это безналичные денежные переводы средств в бюджет и распространяются только на официальные платежные поручения для бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а не обычные переводы граждан. Но при этом очень важный момент с точки зрения защиты средств. К сожалению, преступники очень здорово приспособились к упрощенной системе, когда не все указывалось», — отметил Аксаков.
Ранее Министерство финансов России утвердило обновленные правила заполнения реквизитов. Теперь в поле "плательщик" юридические лица и банки должны указывать полное или сокращенное наименование, а физические лица — полностью фамилию, имя и отчество.
Как уточняется, изменения направлены на повышение прозрачности платежей и снижение рисков мошенничества.
01:27:11 27-03-2026
я учредитель 4х ООО и ИП, и я обычный гражданин! как и многие мои друзья владельцы бизнеса!!
09:36:44 27-03-2026
Гость (01:27:11 27-03-2026) я учредитель 4х ООО и ИП, и я обычный гражданин! как и многи... Каждый обычный житель Ак является ИП и учредителем 4-х ООО. Правда?
09:45:15 27-03-2026
Гость (09:36:44 27-03-2026) Каждый обычный житель Ак является ИП и учредителем 4-х ООО. ... вы любую тему о зарплате прочтите - в комментах обязательно будет фраза "хочу жить в этом АК".
вот, это и есть тот АК, куда они хотят попасть прямо с дивана.