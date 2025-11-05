Алтайский край направил 40 тонн помощи на передовую в День народного единства

В составе груза – семь единиц техники, медикаменты, стройматериалы, генераторы, рации, средства РЭП и поздравительные письма

05 ноября 2025, 13:40, ИА Амител

Гуманитарная помощь / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В День народного единства в Барнауле активисты "Женского движения Единой России" вместе с волонтерами отправили на передовую гуманитарный груз весом около 40 тонн. Помощь предназначена для бойцов-земляков, которые служат на Курском и Донецком направлениях.

Региональный координатор проекта и депутат городской думы Кристина Юстус отметила, что эта акция – пример того, как жители Алтайского края объединяются ради тех, кто защищает страну и живет рядом с линией боевых действий.

Перед отправкой участники городского форума добровольческих отрядов и юнармейцы подготовили для военнослужащих поздравления с праздником, сделали обереги, окопные свечи и маскировочные сети.

«Все это, а также семь единиц техники, медикаменты, строительные материалы, генераторы, рации и средства РЭП сегодня отправили нашим бойцам», – уточнила Кристина Юстус.

Напомним, ранее край уже неоднократно направлял гуманитарные партии. Так, в День флага России из региона отправили 160 тонн помощи: восемь фур уехали в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Курскую и Белгородскую области. Сбор организовали волонтеры при поддержке правительства региона, местного отделения "Единой России" и Комитета семей воинов Отечества.