Алтайский мясопереработчик улучшил производство с помощью бережливых технологий

Компания "Горизонт" внедрила оптимизацию и повысила производительность на 22%

26 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Итоговое совещание компании "Горизонт" / Фото: КАУ АЦКР

На алтайском предприятии "Горизонт" (ТМ "Алейский мясокомбинат") состоялось итоговое совещание по проекту "Производительность труда", который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". За полгода работы с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) компания значительно улучшила производственные процессы на пилотном потоке, где выпускают колбасные изделия.

Каких результатов достигли?

Проект позволил оптимизировать производственные процессы, снизив время протекания на 9,2%, уменьшить объем незавершенного производства на 12,1% и увеличить выработку продукции на 22,4%.

Использование ИТ-платформы производительность.рф способствовало повышению эффективности работы команды и принятию более взвешенных решений.

Руководитель производства Сергей Ивасюк отметил, что проект открыл новые перспективы для предприятия.

«Проект принес множество положительных изменений и открыл новые перспективы для дальнейшего роста нашей организации. Мы убедились, как важна общая работа и взаимодействие всех участников», – сказал Сергей Ивасюк.И добавил, что на предприятии теперь работают два специалиста по бережливому производству. Они будут продолжать внедрять улучшения в других подразделениях компании.

Кто может участвовать в проекте?

Заявки на участие в федеральном проекте "Производительность труда" могут подавать компании из несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей. Для предприятий туриндустрии порог – 180 млн рублей. Заявки принимают через сайт производительность.рф или в Региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

Не только "Горизонт" работает над оптимизацией производства. Как ранее сообщал amic.ru, компания "Амейзин Фуд" недавно тоже завершила итоговое совещание по реализации федпроекта. Работы позволили ускорить процесс производства в 1,5 раза, сократить объем незавершенного производства на 30% и увеличить выработку готовой продукции на 27%. Теперь компания ищет дополнительные области применения бережливых решений для дальнейшего развития.

А компания "Тонар Плюс" завершила промежуточный этап диагностики производственной деятельности, выбрав пилотным проектом процесс пошива зимних костюмов для активного отдыха. Этот этап станет основой для внедрения новых подходов в процесс. А следующим шагом компания планирует устранить выявленные проблемы и продолжить оптимизацию в течение ближайших трех месяцев.