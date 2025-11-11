Алтайский завод по производству икры из водорослей увеличил выпуск продукции

В "Амейзин Фуд" подвели итоги участия в федеральном проекте по повышению производительности труда

11 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Фото предоставлено компанией "Амейзин Фуд"

В компании "Амейзин Фуд" прошло итоговое совещание по реализации федерального проекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

Улучшения на производстве

В течение шести месяцев специалисты Регионального центра компетенций и команда предприятия работали на производственном участке по выпуску хумуса. Совместная работа позволила ускорить процесс изготовления в 1,5 раза, сократить объем незавершенного производства на 30% и увеличить выработку готовой продукции на 27%.

При реализации проекта активно использовали инструменты платформы производительность.рф, что помогло быстрее выявлять узкие места и оперативно внедрять решения.

«Проект "Бережливое производство" за прошедшие полгода помог нам достичь значительного прогресса в оптимизации производственных процессов. Удалось сократить потери ресурсов, повысить эффективность работы сотрудников и улучшить качество выпускаемой продукции», – сказал исполнительный директор ООО "Амейзин Фуд" Денис Шмидт.

И подчеркнул, что компания продолжит развивать культуру постоянных улучшений и вовлекать сотрудников в этот процесс.

Дальнейшие планы

Полученные результаты подтверждают эффективность выбранного подхода. На предприятии рассматривают дополнительные направления, где можно применить "бережливые" решения, чтобы развивать производство и укреплять позиции на рынке.

Как ранее сообщал amic.ru, недавно в "Алтайкрайгазсервисе" также подвели промежуточные итоги участия в федпроекте. Специалисты выявили 25 ключевых проблемных точек в процессе наполнения газовых баллонов и создали карты, отображающие текущее, желаемое и идеальное состояние производственного цикла. Основная цель – оптимизировать процессы и повысить эффективность работы.

Присоединиться к проекту могут предприятия, не относящиеся к сырьевому сектору. Основное условие – годовая выручка от 400 млн рублей, а для компаний туристической сферы – от 180 млн рублей. Заявки принимают через сайт производительность.рф, а также по телефонам +7 (3852) 20-65-39 и 20-65-56. Дополнительные вопросы можно направить на электронную почту: innov@alregn.ru.