Алтайский завод по производству икры из водорослей увеличил выпуск продукции
В "Амейзин Фуд" подвели итоги участия в федеральном проекте по повышению производительности труда
11 ноября 2025, 15:00, ИА Амител
В компании "Амейзин Фуд" прошло итоговое совещание по реализации федерального проекта "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
Улучшения на производстве
В течение шести месяцев специалисты Регионального центра компетенций и команда предприятия работали на производственном участке по выпуску хумуса. Совместная работа позволила ускорить процесс изготовления в 1,5 раза, сократить объем незавершенного производства на 30% и увеличить выработку готовой продукции на 27%.
При реализации проекта активно использовали инструменты платформы производительность.рф, что помогло быстрее выявлять узкие места и оперативно внедрять решения.
«Проект "Бережливое производство" за прошедшие полгода помог нам достичь значительного прогресса в оптимизации производственных процессов. Удалось сократить потери ресурсов, повысить эффективность работы сотрудников и улучшить качество выпускаемой продукции», – сказал исполнительный директор ООО "Амейзин Фуд" Денис Шмидт.
И подчеркнул, что компания продолжит развивать культуру постоянных улучшений и вовлекать сотрудников в этот процесс.
Дальнейшие планы
Полученные результаты подтверждают эффективность выбранного подхода. На предприятии рассматривают дополнительные направления, где можно применить "бережливые" решения, чтобы развивать производство и укреплять позиции на рынке.
Как ранее сообщал amic.ru, недавно в "Алтайкрайгазсервисе" также подвели промежуточные итоги участия в федпроекте. Специалисты выявили 25 ключевых проблемных точек в процессе наполнения газовых баллонов и создали карты, отображающие текущее, желаемое и идеальное состояние производственного цикла. Основная цель – оптимизировать процессы и повысить эффективность работы.
Присоединиться к проекту могут предприятия, не относящиеся к сырьевому сектору. Основное условие – годовая выручка от 400 млн рублей, а для компаний туристической сферы – от 180 млн рублей. Заявки принимают через сайт производительность.рф, а также по телефонам +7 (3852) 20-65-39 и 20-65-56. Дополнительные вопросы можно направить на электронную почту: innov@alregn.ru.
16:13:27 11-11-2025
Молодцы ребята! Так держать, ибо икра из рыбы для простых смертных уже не по карману)
20:53:37 11-11-2025
Гость (16:13:27 11-11-2025) Молодцы ребята! Так держать, ибо икра из рыбы для простых см... Икра селедки, минтая, трески 99,9 руб /130 гр банка.
16:52:10 11-11-2025
А я ни разу не встречал в продаже такой ,наверно, замечательной икры. Где продается?
20:51:55 11-11-2025
Горожанин. (16:52:10 11-11-2025) А я ни разу не встречал в продаже такой ,наверно, замечатель... Серьезно??? Имитацию икры нигде не видел, во всех сетях.
10:24:52 12-11-2025
У меня рыбы в аквариуме не хотят есть водоросли, хотя некоторым это вроде как положено по их природе, а вы тут людям это жевать предлагаете.
15:34:12 12-11-2025
Гость (10:24:52 12-11-2025) У меня рыбы в аквариуме не хотят есть водоросли, хотя некото... Люди не свиньи-всё съедят.