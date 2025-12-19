Алтайский завод тиражирует успешный опыт применения бережливых технологий

В "АСМ-Агро" оценили эффект распространения практик в рамках нацпроекта

19 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Оборудование компании "АСМ-Агро" / Фото: КАУ АЦКР

Алтайская компания "АСМ-Агро", завершившая участие в 18-й волне федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", подвела итоги тиражирования инструментов бережливого производства. На заводе провели значительные изменения, направленные на повышение производительности и улучшение качества процессов.

Оптимизация

На заводе провели значительные изменения, направленные на повышение производительности и улучшение качества процессов. В ходе работы усовершенствовали несколько ключевых этапов производства: оптимизировали процессы сборки, а также комплектования и упаковки конвейерной зерносушилки. Одним из основных направлений стало внедрение системы 5С для организации большинства рабочих мест, что позволило повысить порядок и улучшить производственные процессы.

Все изменения активно поддерживали с помощью ИТ-платформы производительность.рф, что существенно упростило контроль и анализ эффективности.

Положительные результаты внедрения

Применение инструментов бережливого производства дало свои результаты – на предприятии удалось не только выявить, но и снизить основные потери. Это привело к увеличению производительности и улучшению качества продукции.

Сотрудники освоили методы быстрого выявления проблемных зон и их эффективного улучшения. Навык позволил компании расширить проект и начать внедрять успешные практики в других направлениях производственной деятельности. В ближайшее время на заводе планируют запуск еще трех проектов по оптимизации.

Перспективы дальнейших улучшений

Генеральный директор компании "АСМ-Агро" Алексей Бурдовицын отметил успех участия в проекте и подчеркнул важность процесса для развития предприятия.

«Участие нашего предприятия в федеральном проекте считаем успешным: мы увидели реальные результаты преобразований и будем стремиться в дальнейшем поддерживать и развивать эту систему. Я сам был вовлечен в процесс тиражирования инструментов бережливого производства на предприятии, держал на контроле все этапы проекта и своим примером показывал, что это очень важно», – подчеркнул директор.

Как ранее сообщал amic.ru, еще одна компания из Алтайского края – логистическая фирма "ЛТБ" – добилась повышения выработки на 22,6% благодаря внедрению бережливых технологий. Помимо этого, в компании появились два сертифицированных инструктора по бережливому производству и проектный офис для дальнейших улучшений. Все это – основа для долговременных изменений на производстве.

Участвовать в федпроекте "Производительность труда" могут предприятия из несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей. Для компаний в сфере туризма установлен порог в 180 млн рублей. Заявки принимают через официальный сайт производительность.рф или по телефонам Регионального центра компетенций: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56, а также по электронной почте innov@alregn.ru.