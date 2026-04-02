Авария на спутнике нарушила телевещание у жителей Алтайского края

Оператор планирует провести перерасчет оплаты

02 апреля 2026, 13:12, ИА Амител

Авария на спутнике "Экспресс-АТ1" привела к перебоям спутникового телевещания в Сибири и на Дальнем Востоке. В СФО, куда входит и Алтайский край, без сигнала остались около 200 тысяч зрителей, рассказали участники пресс-конференции в Москве. Об этом сообщает Минцифры Алтайского края на своей странице во "ВКонтакте".

На площадке пресс-центра "Россия сегодня" ситуацию обсудили представители оператора "Триколор", региональных органов власти и журналисты. Как отметил Евгений Зрюмов, для части жителей региона спутниковое телевидение остается единственным способом получения сигнала:

«Для достаточного числа жителей региона из-за особенностей местного рельефа спутниковое ТВ, по сути, не имеет альтернативы, поэтому ситуация для нас непростая. Постепенно телевидение возвращается в дома, но работы еще не завершены».

В компании "Триколор" сообщили, что уже предприняли ряд мер для минимизации последствий сбоя. При этом для полного восстановления работы пользователям необходимо перенастроить оборудование.

Сделать это можно самостоятельно, следуя инструкциям, размещенным на официальном сайте оператора, либо оформить заявку на бесплатную настройку специалистом. Из-за большого количества обращений время ожидания мастера может увеличиться.

Также оператор планирует провести перерасчет оплаты за период, когда услуга спутникового телевидения не предоставлялась из-за аварии.

Ранее жители Чарышского района Алтайского края заметили в вечернем небе цепочку светящихся точек и сначала приняли их за неопознанный летающий объект. Позже выяснилось, что речь идет о спутниках системы Starlink.