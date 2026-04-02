В Бийске пенсионерка устояла и не перевела торопливым мошенникам 750 тысяч рублей

Неизвестный позвонил в мессенджере

02 апреля 2026, 10:29, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники пытались обмануть 66-летнюю жительницу Бийска, различными способами пытаясь похитить у нее все сбережения, сообщает региональное МВД.

«Позвонил неизвестный в мессенджере. Мужчина представился сотрудником компании по замене счетчиков и попросил продиктовать коды из SMS. Женщина назвала цифры», — рассказали в ведомстве.

Вскоре пришло новое сообщение, в котором говорилось о "взломе аккаунта" на портале "Госуслуги" и оформленной доверенности. Также была ссылка "для связи с оператором".

Женщина перешла по ссылке, после этого с ней поочередно связались несколько мошенников, которые представлялись сотрудниками разных ведомств и запугивали "подозрительными операциями".

«Торопили пенсионерку, убеждая, что все деньги нужно немедленно "задекларировать". Она уже готовилась отправить около 750 тысяч рублей, однако в последний момент поняла, что имеет дело с мошенниками», — отметили в МВД.

Ранее в Алтайском крае 77-летняя пенсионерка "задекларировала" у мошенников 2,3 млн рублей, чтобы снять с себя обвинения. Она приехала в Барнаул и там передала незнакомке часть денег.