Теперь точно весна. Первые журавли прилетели в Алтайский край

Несколько особей гуляли по полю неподалеку от села Мамонтово

02 апреля 2026, 08:46, ИА Амител

В Алтайском крае в конце марта зафиксировали появление журавлей. Птиц заметили в селе Мамонтово, где их поведение попало на видео, опубликованное в соцсетях.

Как сообщается, запись была сделана 31 марта местным жителем Юрием и размещена в Telegram-канале Barnaul 22. На кадрах видно, как несколько журавлей гуляют в поле неподалеку от населенного пункта.