Теперь точно весна. Первые журавли прилетели в Алтайский край
Несколько особей гуляли по полю неподалеку от села Мамонтово
02 апреля 2026, 08:46, ИА Амител
В Алтайском крае в конце марта зафиксировали появление журавлей. Птиц заметили в селе Мамонтово, где их поведение попало на видео, опубликованное в соцсетях.
Как сообщается, запись была сделана 31 марта местным жителем Юрием и размещена в Telegram-канале Barnaul 22. На кадрах видно, как несколько журавлей гуляют в поле неподалеку от населенного пункта.
18:24:32 02-04-2026
Сегодня к нам прилетел клин местных журавлей. сейчас кричат в степи.