Жительниц Барнаула приглашают на бесплатную маммографию

02 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

На приеме у врача / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле 3 апреля у Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики будет работать мобильный медицинский комплекс, где жители смогут бесплатно пройти маммографию. Об этом сообщили на официальном сайте города.

Обследование проведут без предварительной записи. Прием пациентов запланирован с 08:00 до 15:00, при этом предусмотрен перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Для прохождения процедуры необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Регулярное прохождение обследования — важный вклад в сохранение здоровья и продление активной жизни», — отметили в медицинском учреждении.

Ранее онколог назвал опухоли, которые годами никак не проявляют себя. При этом на развитие рака у конкретного пациента влияет множество факторов.

Комментарии 4

Гость

13:52:18 02-04-2026

адрес-то какой?

Гость

14:36:29 02-04-2026

Гость (13:52:18 02-04-2026) адрес-то какой?... В Барнауле 3 апреля у Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики ...
много у нас таких центров? Барнаул, ул. Ползунова, д. 23.
много у нас таких центров? Барнаул, ул. Ползунова, д. 23.

Гость

15:24:35 02-04-2026

Гость (14:36:29 02-04-2026) В Барнауле 3 апреля у Краевого центра общественного здоровья... Барнаул, ул. Сиреневая, 9, к2

Гость

14:28:40 02-04-2026

ползунова 23

