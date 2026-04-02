Жительниц Барнаула приглашают на бесплатную маммографию
02 апреля 2026, 13:00, ИА Амител
В Барнауле 3 апреля у Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики будет работать мобильный медицинский комплекс, где жители смогут бесплатно пройти маммографию. Об этом сообщили на официальном сайте города.
Обследование проведут без предварительной записи. Прием пациентов запланирован с 08:00 до 15:00, при этом предусмотрен перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
Для прохождения процедуры необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
«Регулярное прохождение обследования — важный вклад в сохранение здоровья и продление активной жизни», — отметили в медицинском учреждении.
Ранее онколог назвал опухоли, которые годами никак не проявляют себя. При этом на развитие рака у конкретного пациента влияет множество факторов.
13:52:18 02-04-2026
адрес-то какой?
14:36:29 02-04-2026
много у нас таких центров? Барнаул, ул. Ползунова, д. 23.
много у нас таких центров? Барнаул, ул. Ползунова, д. 23.
15:24:35 02-04-2026
Гость (14:36:29 02-04-2026) В Барнауле 3 апреля у Краевого центра общественного здоровья... Барнаул, ул. Сиреневая, 9, к2
14:28:40 02-04-2026
