В Рубцовске пенсионерка вызвала такси до Новосибирска и отдала 3 млн рублей мошенникам
Чтобы очень срочно задекларировать сбережения
02 апреля 2026, 12:31, ИА Амител
В Алтайском крае 54-летняя жительница Рубцовска отдала курьеру мошенников 3,3 млн рублей, поверив в "декларирование" своих сбережений, сообщает региональное МВД.
«Позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что готовится возбуждение уголовного дела за финансирование недружественной страны», — рассказали в ведомстве.
Мошенник заявил, что все сбережения необходимо срочно задекларировать и пообещал вернуть деньги после проверки. Для этого накопления нужно передать "инкассаторской службе", которая находится в Новосибирске.
Пенсионерка незамедлительно вызвала такси до Новосибирска и передала деньги "доверенному лицу". После этого поняла, что ее обманули.
Ранее мошенники убедили жителя Алтайского края продать мотоцикл и прилететь в Москву, где он поселился в гостинице и неделю ждал дальнейших указаний.
То 35 летних юношами называют. То 54 летних пенсионерами.