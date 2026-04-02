В Рубцовске пенсионерка вызвала такси до Новосибирска и отдала 3 млн рублей мошенникам

Чтобы очень срочно задекларировать сбережения

02 апреля 2026, 12:31, ИА Амител

Пенсионерка в такси / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 54-летняя жительница Рубцовска отдала курьеру мошенников 3,3 млн рублей, поверив в "декларирование" своих сбережений, сообщает региональное МВД.

«Позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что готовится возбуждение уголовного дела за финансирование недружественной страны», — рассказали в ведомстве.

Мошенник заявил, что все сбережения необходимо срочно задекларировать и пообещал вернуть деньги после проверки. Для этого накопления нужно передать "инкассаторской службе", которая находится в Новосибирске.

Пенсионерка незамедлительно вызвала такси до Новосибирска и передала деньги "доверенному лицу". После этого поняла, что ее обманули.

Ранее мошенники убедили жителя Алтайского края продать мотоцикл и прилететь в Москву, где он поселился в гостинице и неделю ждал дальнейших указаний.