Обратно в каменный век. Почему бизнес на Алтае вновь возвращается к стационарным телефонам

Вот такие нынче времена

02 апреля 2026, 08:15, ИА Амител

Стационарный телефон / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Российский рынок связи переживает удивительные изменения. Спрос на стационарные телефоны в стране возрос более чем на 50% за последний год, что, по мнению экспертов, связано с перебоями мобильного интернета и нестабильной работой мессенджеров, что доставляет неудобства. Но как обстоят дела в Алтайском крае? Ведущие предприниматели региона отмечают, что, несмотря на качественную мобильную связь, потребность в стационарных телефонах в некоторых секторах растет, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Стационарный телефон на фитнес-объектах

Не так давно сотрудники одного из барнаульских фитнес-клубов заметили, что без стационарного телефона работать становится все сложнее. Как рассказали на условиях анонимности представители этой сферы, особенно трудно стало в период перебоев с интернетом, когда проблемы с Telegram осложнили процесс связи с клиентами.

«Когда начались перебои с интернетом, проблемы с Telegram, нам пришлось чаще по обычному телефону звонить, чтобы связаться с людьми, уточнить по бронированию, продлению абонементов. Сейчас вал звонков по стационарному идет, когда акции запускаем или наступают праздники. Новый год, 8 Марта — в день бывает до полусотни входящих звонков. Мы сами стараемся использовать стационарные телефоны, потому что мобильный интернет не всегда справляется с количеством заказов», — рассказал представитель фитнес-клуба.

Туризм и стационарная связь

На рынке туризма ситуация схожая. В Алтайском крае, где потребность в связи с клиентами особенно велика, туристические компании, такие как PEGAS Touristic, тоже отмечают рост использования стационарных телефонов. Директор офиса продаж компании Ольга Ришко рассказала, что с каждым годом использование таких телефонов увеличивается, поскольку мессенджеры не всегда обеспечивают нужный уровень связи.

«Стационарный телефон сейчас стал звонить больше, это точно. Я обрадовалась тому, что у нас два стационарных номера. Я начинала свою туристическую деятельность в то время, когда стационарные телефоны просто раскалялись. Огромное количество туристов звонили на стационарные телефоны! И поэтому я взяла на офис два номера. Мы готовы ко всем изменениям, которые происходят с нами в жизни. Должна сказать, что это просто необходимость. Да, в последние годы мобильные мессенджеры, конечно, попадают в тренды, но когда важен срочный запрос, именно звонок решает дело. Поэтому, думаю, что нужда в стационарных телефонах все-таки будет только расти», — отметила Ольга Ришко.

Рост спроса на стационарные телефоны в корпоративном сегменте

Ситуация в Алтайском крае по сравнению с Центральной Россией не столь драматична, однако в регионе все чаще наблюдается динамика на подключение проводной телефонии для корпоративных клиентов. В "Ростелекоме" также отмечают, что с каждым месяцем появляются новые заявки, и компания готова к повышению спроса.

«Если говорить о том, ожидаем ли всплеск, то мы готовы к этому и ожидаем его примерно к середине второго квартала. Пока заявки идут в штатном режиме, мы полностью обеспечены ресурсами, как человеческими, так и материальными. У нас все для этого есть. Мы замечаем, что в последние месяцы наблюдается растущий интерес к традиционной связи. У нас есть клиенты, которые и расторгают договоры, уходят на мобильную связь, либо это цифровизация идет облачная, АТС, то, что сейчас очень многим интересно. Но при этом подключения у нас абсолютно не падают», — рассказала руководитель отдела продаж среднего и малого бизнеса в "Ростелекоме" Юлия Боярских.

Проблемы с использованием стационарных телефонов

Тем не менее стационарная телефония не решает всех проблем, особенно когда речь идет о заведениях с системой предварительной записи, как, например, в барной индустрии. Николай Прохоров, совладелец сети баров SpeakGroup, отметил, что использование стационарных телефонов в таких заведениях связано с рядом неудобств.

«Стационарный телефон будет гораздо сложнее отследить в плане пропущенных звонков. Со стационарного телефона трудно будет отправлять сообщения. Мы строим наш бар на том, что когда человек бронирует, мы ему отправляем СМС, мы используем сообщения для того, чтобы уточнить бронирование, дату, время, подтвердить. Стационарный телефон не позволяет работать так гибко, как мобильный. Для нас это важный момент, особенно в дни с большой загрузкой, когда все приходится делать вручную», — объяснил Николай Прохоров.

Альтернативы и инновации

Вместо использования традиционных телефонов некоторые бизнесы ищут альтернативные способы связи с клиентами. Например, школа иностранных языков "Языкозайка" использует мобильное приложение, которое позволяет студентам и преподавателям обмениваться информацией и записываться на занятия. По словам руководителя школы Алисы Соломиной, в последние годы звонки становятся все менее востребованными.

«Звонки вообще в последнее время не пользуются спросом. Для всех очень большой стресс позвонить или взять трубку. Мы, если честно, звонками особо и не пользуемся уже не первый год. У нас есть приложение, где студенты могут записываться на занятия, а мы с ними переписываемся. Это удобнее и быстрее», — добавила Алиса Соломина.

Представители рынка утверждают, что стационарные телефоны в Алтайском крае пользуются спросом, несмотря на продолжающийся рост мобильной связи и распространение мессенджеров. Стационарная телефония даже переживает свой небольшой "ренессанс", особенно в сферах, связанных с обслуживанием клиентов и туристической деятельностью.

По данным на конец 2025 года, стационарной телефонией пользуются минимум восемь миллионов россиян, на рабочих местах таких телефонов больше двух миллионов, сообщает РИА Новости. Учитывая нестабильную мобильную связь, в Госдуме предлагают россиянам вспомнить "забытые вещи". И даже поговаривают о возвращении таксофонов.