Когда Вербное воскресенье в 2026 году и в чем суть этого праздника?

В церковном календаре торжественная дата известна под другим названием – Вход Господень в Иерусалим

20 января 2026, 06:30, ИА Амител

Ветка вербы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Ветка вербы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вербное воскресенье – один из важнейших христианских праздников, который отмечают незадолго до Пасхи. В этот день Церковь вспоминает вход Иисуса Христа в Иерусалим после чудесного воскрешения Лазаря. 

О том, когда празднуют Вербное воскресенье в 2026 году и что нельзя делать в этот день, – в материале amic.ru.

1

Когда наступит Вербное воскресенье в 2026 году?

Фиксированной даты у Вербного воскресенья нет. Традиционно его празднуют за неделю до Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. Соответственно, Вербное воскресенье придется на 5 апреля
2

Что за праздник Вербное воскресенье и в чем его суть?

Вербное воскресенье – это первый день Страстной недели, особого для верующих периода, когда вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Второе название этого праздника – Вход Господень в Иерусалим. Он посвящен дню, когда Иисус Христос в сопровождении учеников прибыл в город верхом на осле. За день до этого он воскресил Лазаря в Вифании, и известие об этом чуде опередило его прибытие в город. Иисуса встречали как мессию – обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от владычества римлян. Толпа кричала:

«Осанна сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! Осанна ("Спаси же нас!" - прим. ред.) в вышних!»

А на пути Христа стелили ковры и пальмовые ветви – символ триумфа и монаршей власти.

Но смысл этого дня глубже, чем признание земной славы. Он напоминает о том, что земные ценности непостоянны. Ведь спустя всего пять дней толпа, которая встречала Иисуса Христа с ликованием, потребовала его казни. Сознавая предстоящие испытания, Иисус вошел в Иерусалим, чтобы освободить человечество от грехов.

3

А почему символом праздника стала верба?

В холодном климате пальмовые ветви попросту недоступны, поэтому в славянских традициях символом праздника стала цветущая весной верба. Ее освященные ветви воспринимаются как знак благословения и защиты, служа заменой пальмовым в ритуалах.
4

Какие традиции есть у Вербного воскресенья?

Накануне Вербного воскресенья верующие собираются в храме, чтобы участвовать в вечернем и утреннем служениях, а также прослушать священную проповедь. Они приносят с собой веточки вербы, которые священник освящает водой. Обычно число ветвей соответствует количеству членов в семье.

После службы верующие забирают освященные ветки домой, сушат и хранят вплоть до наступления следующего года. Некоторые размещают их рядом с иконами, а кто-то предпочитают располагать по всему дому для духовной защиты.

5

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

В этот день Церковь не рекомендует заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить, завидовать и ругаться. Также в Вербное воскресенье не стоит устраивать шумные застолья. Считается, что такое поведение противоречит духу торжества, пронизанному предчувствием скорых страданий Христа. Лучше посвятить этот день молитве, общению с родными и помощи нуждающимся.
На Страстной седмице верующие продолжают держать пост, поэтому на столе в Вербное воскресенье не должно быть мясных и молочных блюд. Но в честь праздника Церковь делает послабление всем постящимся, разрешая добавить в рацион рыбу, рыбную икру, морепродукты и красное вино. Главное – соблюдать меру в еде и алкоголе.
Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Какого числа в 2026 году будет православная Пасха и как принято ее отмечать?

Рассказываем, какие традиции и запреты есть у Воскресения Христова
