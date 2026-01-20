В церковном календаре торжественная дата известна под другим названием – Вход Господень в Иерусалим

20 января 2026

Ветка вербы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вербное воскресенье – один из важнейших христианских праздников, который отмечают незадолго до Пасхи. В этот день Церковь вспоминает вход Иисуса Христа в Иерусалим после чудесного воскрешения Лазаря.

О том, когда празднуют Вербное воскресенье в 2026 году и что нельзя делать в этот день, – в материале amic.ru.

1 Когда наступит Вербное воскресенье в 2026 году? Фиксированной даты у Вербного воскресенья нет. Традиционно его празднуют за неделю до Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля. Соответственно, Вербное воскресенье придется на 5 апреля.

2 Что за праздник Вербное воскресенье и в чем его суть? Вербное воскресенье – это первый день Страстной недели, особого для верующих периода, когда вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Второе название этого праздника – Вход Господень в Иерусалим. Он посвящен дню, когда Иисус Христос в сопровождении учеников прибыл в город верхом на осле. За день до этого он воскресил Лазаря в Вифании, и известие об этом чуде опередило его прибытие в город. Иисуса встречали как мессию – обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от владычества римлян. Толпа кричала: «Осанна сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! Осанна ("Спаси же нас!" - прим. ред.) в вышних!» А на пути Христа стелили ковры и пальмовые ветви – символ триумфа и монаршей власти. Но смысл этого дня глубже, чем признание земной славы. Он напоминает о том, что земные ценности непостоянны. Ведь спустя всего пять дней толпа, которая встречала Иисуса Христа с ликованием, потребовала его казни. Сознавая предстоящие испытания, Иисус вошел в Иерусалим, чтобы освободить человечество от грехов.

3 А почему символом праздника стала верба? В холодном климате пальмовые ветви попросту недоступны, поэтому в славянских традициях символом праздника стала цветущая весной верба. Ее освященные ветви воспринимаются как знак благословения и защиты, служа заменой пальмовым в ритуалах.

4 Какие традиции есть у Вербного воскресенья? Накануне Вербного воскресенья верующие собираются в храме, чтобы участвовать в вечернем и утреннем служениях, а также прослушать священную проповедь. Они приносят с собой веточки вербы, которые священник освящает водой. Обычно число ветвей соответствует количеству членов в семье. После службы верующие забирают освященные ветки домой, сушат и хранят вплоть до наступления следующего года. Некоторые размещают их рядом с иконами, а кто-то предпочитают располагать по всему дому для духовной защиты.