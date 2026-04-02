Большие Пупсы и Безумово попали в рейтинг смешных топонимов Росреестра

Необычные названия зачастую связаны с особенностями местности или характеристиками самого объекта

02 апреля 2026, 11:26

Росреестр представил рейтинг географических объектов России с самыми необычными и забавными названиями, пишет Life.ru. Перечень из десяти наиболее колоритных наименований подготовили специально ко Всемирному дню смеха — 1 апреля.

Эксперты включили в топ‑10 географических объектов с необычными названиями озеро Медведь Упал на Камчатке и реку Юмор в Амурской области. В списке также остров Кривая Кошка в Архангельской области и хутор Веселая Жизнь в Краснодарском крае.

Среди населенных пунктов специалисты выделили деревни Новый Опель, Большие Пупсы и Безумово, а дополнили перечень село Хохотуй в Забайкалье и гора Веселая в Приамурье.

По словам экспертов, забавные названия таких мест обычно отражают особенности местности или характеристики самого объекта. Зачастую они связаны с природной средой региона либо возникли из языка коренных народов.

Ранее amic.ru писал, что на картах "2ГИС" в Барнауле появились локальные мемы. Шутки на карту сервис добавил в честь 1 апреля. Чтобы их найти, достаточно написать в поиске "мем" или "мемы на карте".